Именины 5 августа: все Дни ангела, которые отмечаются в этот день

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 5 августа, в 2023 году отмечается Международный день светофора, Всемирный день устриц, Международный день блюза, День "работай как собака", День клоуна, День медовухи, День блогера в США. Также в этот день носители шести имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 5 августа

Анна, — это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как "благодать". 5 августа церковью почитается святая преподобная Анна Левкадийская.

Мужские именины 5 августа

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Виталий, — это имя имеет древнеримское происхождение и переводится как "жизненный" или "тот, кто дает жизнь". 5 августа церковью почитается папа Римский Виталиан.

Теодор, Федор, — эти имена имеют общее древнегреческое происхождение и переводятся как "подарованный Богом" или "Божий дар". 5 августа почитается воин Феодор Санаксарский (Ушаков).

Трофим, — греческое имя, которое переводится как "кормилец" или "питомец". Считается, что так часто называли детей, которых не могла вскормить биологическая мать. 5 августа чтится мученик Трофим Ликийский.

Напомним, ранее "Телеграф" делился простым лайфхаком, как сделать так, чтобы обувь не воняла даже в самую сильную жару.