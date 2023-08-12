Кохана Остапчука після скандалу з "неголеними дівчатами" блиснула оголеними грудями: пікантні фото

Дівчина позувала біля дзеркала в одному рушнику

Український телеведучий Володимир Остапчук разом із коханою Катериною Полтавською відвідали іспанську Валенсію, а також на тлі скандалу з "неголеними дівчатами" не пропустили можливості похвалитися пікантними кадрами.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала знімки, на які позує перед дзеркалом в одному рушнику, прикривши оголені груди руками. Вона повідомила підписникам, що сьогодні з Володимиром вони повертаються до України.

Катерина Полтавська показала себе оголеною

На другій фотографії Катерина Полтавська знову стоїть біля дзеркала, а на задньому фоні видно телеведучого Володимира Остапчука в одному рушнику. "Голиться. Гола" — підписала кадр дівчина.

Катерина Полтавська блиснула оголеними грудями

Володимир Остапчук також поділився фрагментом відео Катерини у себе в Insta-storis вказавши на, що вона виглядає на "100 з 10", зробивши відсилання до недавнього скандалу, який виник навколо нього, Позитиву та блогера Богдана Буше через слова про "неголених дівчат". Знаменитості заявили, що, на їхню думку, дівчина не може виглядати на "10 із 10", якщо вона не голиться.

Катерина Полтавська позує оголеною

"Телеграф" писав раніше, що Остапчук спробував виправдатися за образливу заяву на адресу дівчат, наголосивши, що лише висловив власну думку та особисті уподобання, але навколо його нової публікації виникла нова хвиля хейту. На слова шоумена, що дівчина "має бути скрізь поголена" відреагувала телеведуча Маша Єфросиніна та переможниця 12 сезону реаліті "Холостяк" Катерина Лозовицька.