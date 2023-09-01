Під час варіння не витече ні грама начинки: як правильно варити вареники

Жоден вареник не розвалиться!

Багато народів готують страви з тіста, але українські вареники вирізняються широким асортиментом і солоних, і солодких начинок. Практично багато продуктів, які є вдома, можуть сміливо стати начинкою для вареників. Це може бути відварена картопля зі шкварками, цибулею, з солоним чи солодким сиром, з м’ясом чи грибами, з різноманітністю солодких ягід чи фруктів.

Проте буває таке, що приготовлені будинки вареники розвалюються і вся начинка тікає. Як це запобігти, розповідаємо зі Smachnonews

Як приготувати вареники, які не розвалюються

Частою причиною цього є велика кількість борошна для посипання тіста. В цьому випадку тісто не хоче прилипати та краї роз’єднуються у процесі приготування.

Ще одна причина злипання вареників – товсте тісто. Склеїти його буде неймовірно важко.

Як варити вареники, щоб вони не розвалювалися

Вареники можуть розвалитися через надлишок начинки. З цієї причини варто подбати, щоб її кількість була оптимальною.

Ще одна досить поширена помилка — кидати вареники у недостатньо нагріту воду. Це сприятиме тому, що тісто прилипне і розвалиться.

Якщо не хочеться стояти біля плити — приготуйте ледачі вареники з чорницею за рецептом "Телеграфа". Перед такою смачною стравою ви не встоїте.