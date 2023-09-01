Во время варки не вытечет ни грамма начинки: как правильно варить вареники

Ни один вареник не развалится!

Многие народы готовят блюда из теста, но украинские вареники отличаются широким ассортиментом и соленых, и сладких начинок. Практически многие продукты, из тех, что есть дома, могут смело стать начинкой для вареников. Это может быть отварной картофель со шкварками, луком или без добавок, с соленым или сладким творогом, с мясом или грибами, с разнообразием сладких ягод или фруктами.

Однако бывает такое, что приготовленные дома вареники разваливаются и вся начинка убегает. Как это предотвратить, рассказываем со Smachnonews

Как приготовить вареники, которые не разваливаются

Частой причиной этого является большое количество муки для посыпки теста. В этом случае тесто не хочет прилипать и края разъединяются в процессе приготовления.

Еще одна причина слипания вареников — толстое тесто. Склеить его будет невероятно тяжело.

Как варить вареники, чтобы они не разваливались

Вареники могут развалиться из-за избытка начинки. По этой причине стоит позаботиться, чтобы ее количество было оптимальным.

Еще одна достаточно распространенная ошибка — бросать вареники в недостаточно нагретую воду. Это будет способствовать тому, что тесто прилипнет и развалится.

Если не хочется стоять у плиты — приготовьте ленивые вареники с черникой по рецепту "Телеграфа". Перед таким вкусным блюдом вы не устоите.