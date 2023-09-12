Олександрів день 12 вересня: що не можна робити, якщо не хочете проблем із грошима

На Олександра Ситника накривали багаті столи

У вівторок, 12 вересня, у православній церкві за календарем відзначається пам’ять кількох святих, які мають ім’я Олександр: святителя Олександра, патріарха Константинопольського; князя Олександра Невського; преподобного Олександра Свірського, ігумена.

У народі Олександра прозвали Ситником, оскільки 12 вересня, після суворого одноденного посту, наставав час рясних бенкетів. На Олександра Ситника готували пироги, короваї, частували ними гостей. Обов’язково подавали ячмінну кашу на молоці та свіжий хліб із зерна нового врожаю.

Подружні пари, які мріяли про появу сина, в це свято благали святого про майбутнє поповнення в сім’ї. За православною традицією християни вірили, що святий відповість на їхні молитви і дарує їм довгоочікуваного спадкоємця.

Що не можна робити 12 вересня

Плакати – до сімейних сварок.

Заводити кошеня – до нещастя.

Рахувати дрібні до обіду — будуть проблеми із фінансами.

Мститися і робити погані вчинки — повернуться до вас.

Стригтися — це може спричинити розчарування у житті.

Додамо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у вересні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів. Він діє до 15 листопада 2023 року.