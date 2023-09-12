Чому не цвітуть кущі троянд: топ-3 поширених помилок садівників

Відсутність цвітіння можна пояснити різними причинами.

Окрім простого задоволення, садівництво часто вважається справжньою терапією. Догляд за рослинами — це чудова терапія, але тільки не тоді, коли квіти починають в’янути і перестають цвісти. На жаль, найчастіше проблема криється в помилках садівників.

Іноді, навіть при ретельному догляді, троянди не хочуть цвісти, пише портал santeplus. Виявляється, ця рослина не вибачає деяких помилок. Однак при правильних діях ви можете з легкістю повернути вашим троянам колишній вигляд.

Чому не цвіте троянда: помилки

По-перше, троянда відмовляється цвісти, якщо ви посадили її глибоко. Не потрібно садити троянди на 5-10 см у землю, інакше ви ризикуєте уповільнити зростання квітки.

Крім глибокої посадки, є інші помилки. Наприклад, надлишок поживних речовин може пошкодити кореневу систему троянди. Іноді краще внести добрив трохи менше, ніж переборщити.

І третє, не видаляйте з рослини всі пагони, що зів’яли. І тут розвиток троянди зупиниться. Неправильне обрізування рослини часто ускладнює його вирощування.

Як доглядати за трояндами: поради

Троянда поглинає всі необхідні їй поживні речовини із ґрунту. Тому важливо замінювати її один раз на рік або пізніше кожні два роки. Новий ґрунт містить важливі поживні речовини, необхідних розвитку красивих, здорових рослин, і навіть рясного цвітіння.

Троянди, що використовуються як кімнатні рослини, можна обрізати після того, як вони відцвітуть. Для цього зріжте гілки приблизно 5 см від землі, потім посадіть їх на вулиці в землю. Приблизно через два місяці рослина знову зацвіте, цього разу садова.

Троянам потрібно багато води. Але щоб точно судити про необхідну кількість води, а також частоту поливу, важливо регулярно перевіряти ґрунт. Якщо вона суха, тобто не прилипає до пальців, значить, час полити рослину. Слідкуйте за тим, щоб коріння могло вбирати достатню кількість води, але не допускайте застою води, щоб коренева система не загнила.

Як і всім іншим рослинам, трояндам для життя необхідне світло. Але, набагато більше за інших. Важливо, щоб троянди піддавалися впливу прямого сонячного проміння.

Рекомендується вносити спеціальне добриво для кущів троянд раз на місяць. Це допомагає зробити їх набагато сильнішими і, отже, більш стійкими до шкідників та хвороб.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим радять удобрювати троянди восени. Завдяки корисним підгодівлям квіти точно переживуть зиму.