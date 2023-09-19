Свято Трохим і Зосима: що не можна робити 19 вересня, щоб не злякати удачу і щастя

Цього дня молоді дівчата ворожили на кохання

У вівторок, 19 вересня, у православній церкві відзначається пам’ять святих Трохима та Зосими Пустельника, які жили у різні історичні періоди. Святий великомученик Трохим жив у III столітті, тоді як Зосима Пустельник — у IV столітті. Обидва святі проповідували православ’я і служили Всевишньому вірою та правдою. Через свою відданість і вчення вони зіткнулися з гоніннями з боку язичників.

У давнину святкували день меду та бджіл. За легендою, з цієї дати і протягом дев’яти днів необхідно було готувати вулики до зими. Бджолярі влаштовували медове свято, радуючи медом своїх близьких, друзів та сусідів. На святковому столі невід’ємними стравами вважалися млинці, які обов’язково вмочували у свіжий мед.

Також у цей день дівчата ворожили на нареченого. За народними прикметами, якщо уважно подивитися в очі людині, що сподобалася, то вона обов’язково відповість взаємністю.

Що не можна робити 19 вересня

Лаятися – може призвести до злиднів.

Ходити на рибалку – до біди.

Прибирати в оселі — можна "вимести" з дому удачу, щастя, благополуччя.

Бути жадібним — у майбутньому доведеться несолодко.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.