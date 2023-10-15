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З цими секретами ви повернетеся з ринку з найсмачнішими яблуками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вибирайте яблука правильно
Вибирайте яблука правильно. Фото Freepik

Зверніть увагу на ці нюанси

Яблука дуже корисні та необхідні для нашого організму. А яка приголомшлива шарлотка виходить із цих фруктів — просто пальчики оближеш!

Купити яблука зараз не складає особливих труднощів — вони є практично у всіх магазинах і на ринках. Однак часто фрукти трапляються несолодкими, з твердою шкіркою і майже без смаку. Як вибрати найсмачніші та найсолодші яблука, розповімо разом з "РБК-Україна".

Як правильно вибирати яблука

Звертайте увагу на шкірку. Однак гладкі та блискучі яблука – не завжди солодкі та смачні. Найсолодші фрукти зі злегка вовняною шкіркою — вони більш солодкі, ніж гладкі.

Здається, що яблука з яскравим та однорідним кольором найсмачніші, проте цей висновок не завжди правильний. Вибирайте плоди з лініями на шкірці. І що більше ліній, то більше в них природного цукру.

Яблука з плоскою нижньою частиною (так званий "чоловічий сорт") — менш солодкі та смачні. А ось у "жіночого сорту" з круглішою нижньою частиною природного цукру більше.

Також обов’язково звертайте увагу при покупці на плодоніжку. Зелений хвостик говорить про свіжість плоду та його нещодавно зірвали з дерева. А ось коричневий сигналізує про те, що яблука довго зберігали в холоді та можуть бути несолодкими.

З куплених солодких яблук спробуйте спекти пиріг за рецептом "Телеграфа". Можливо, він сподобається вам навіть більше ніж шарлотка.

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#Яблука #Лайфхак