С этими секретами вы вернетесь с рынка с самыми вкусными яблоками

Обратите внимание на эти нюансы

Яблоки очень полезны и необходимы для нашего организма. А какая потрясающая шарлотка получается из этих фруктов — просто пальчики оближешь!

Купить яблоки сейчас не составляет особого труда — они есть практически во всех магазинах и на рынках. Однако часто фрукты попадаются несладкими, с твердой кожицей и почти без вкуса. Как выбрать самые вкусные и сладкие яблоки, расскажем вместе с "РБК-Украина".

Как правильно выбирать яблоки

Обращайте внимание на кожуру. Однако гладкие и блестящие яблоки — не всегда сладкие и вкусные. Самые сладкие фрукты со слегка шерстистой кожурой — они более сладкие, нежели гладкие.

Кажется, что яблоки с ярким и однородным цветом самые вкусные, однако этот вывод не всегда правильный. Выбирайте плоды с линиями на кожуре. И чем больше линий, тем больше природного сахара.

Яблоки с плоской нижней частью (так называемый "мужской сорт") — менее сладкие и вкусные. А вот у "женского сорта" с более круглой нижней частью природного сахара больше.

Также обязательно обращайте внимание при покупке на плодоножку. Зеленый хвостик говорит о свежести плода и его недавно сорвали с дерева. А вот коричневый сигнализирует о том, что яблоки долго хранили в холоде и они могут быть несладкими.

Из купленных сладких яблок попробуйте испечь пирог по рецепту "Телеграфа". Возможно, он понравится вам даже больше, чем шарлотка.