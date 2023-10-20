Бодіпозитив не окупився: Victoria’s Secret повертається до "ангелів" модельної зовнішності

Низькі доходи переконали босів модного бренду спідньої білизни повернутися до "витоків"

Бодіпозитивна повістка знаменитого модного бренду спідньої білизни Victoria’s Secret зазнав краху. Керівництво компанії вирішило повернутися до "витоків" і випускати на подіум "ангелів" звичної модельної зовнішності. Ризикнути з інклюзивністю боси бренду наважилися у 2021 році. Тоді гендиректор компанії Мартін Уотерс зазначив, що компанія більше звертатиме увагу на те, чого хочуть жінки, ніж чоловіки. Однак така стратегія виявилася зовсім неприбутковою.

У ході кампанії з представлення "нової" лінії продукції бренду Victoria’s Secret, у якій взяли участь футболістка Меган Рапіно, модель-трансгендер Валентина Сампайо та інші моделі, було зазначено, що вона викликала позитивні відгуки онлайн-рецензентів, проте не принесла очікуваного прибутку. Про це пише CNN.

Також на низькі доходи від продажу інклюзивних товарів вплинув скандал за участю темношкірої блогерки-трансгендера Еміре Діспейн, більш відомої у мережі під ніком XOXOEMIRA. Модель у лютому 2022 року стала обличчям Victoria’s Secret. На Еміре посипалося багато хейту та противників бодіпозитиву.

У Victoria’s Secret були спрямовані на бодіпозитив та інклюзивність. Фото: Getty Images

Найвідоміші моделі, які десятиліттями демонстрували брендову спідню білизну на подіумах, були замінені на жінок, які досягли успіху завдяки своїм досягненням, а не зовнішності.

Тур Victoria’s Secret із інклюзивними моделями. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Оскільки спроба змінити свій імідж, наслідуючи нові соціокультурні тенденції у сфері позитивного ставлення до свого тіла та гендерної рівності, призвела до значних збитків для компанії Victoria’s Secret, оцінюваних приблизно в 1 мільярд доларів, компанія прийняла рішення відновити сексуальність своєму бренду, відмовившись від кампанії інклюзивності, відомою як VS Collective, яку вона запустила у 2021 році. Цей експеримент визнаний невдалим, і інвестори вимагають збільшення виторгу та прибутку, щоби залишитися конкурентоспроможними.

Бренж спідньої білизни відмовився від продовження стратегії VS Collective. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Новим прагненням компанії є "підвищення прибутковості та збільшення річного обсягу продажів на суму понад 7 мільярдів доларів". Для досягнення цієї мети бренд планує розробити спортивний одяг та купальники, модернізувати існуючі магазини та відкрити 400 нових за межами території США.

Нагадаємо, що у 2021 році футболістка Меган Рапіно висловила думку про те, що попередня маркетингова стратегія відправляла "дуже шкідливий сигнал", заявивши, що вона була "патріархальною, сексистською, що розглядає не тільки те, що означає бути сексуальним, а й те, чого одяг намагався досягти, через призму чоловіків", пише Daily Mail. Тепер Victoria’s Secret повертає звичних супермоделей-"ангелів" на подіуми та акцентуватиме в цьому напрямку.

Victoria’s Secret повертає "ангелів" на подіум. Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що ангел Victoria’s Secret, бразильська супермодель Адріана Ліма змінилася до невпізнанності. 41-річна знаменитість сильно набрала вагу.