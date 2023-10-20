Бодипозитив не окупился: Victoria’s Secret возвращается к "ангелам" модельной внешности

Низкие доходы убедили боссов модного бренда нижнего белья вернуться к "истокам"

Бодипозитивная повестка знаменитого модного бренда нижнего белья Victoria’s Secret потерпела крах. Руководство компании решило вернуться к "истокам" и выпускать на подиум "ангелов" привычной модельной внешности. Рискнуть с инклюзивностью боссы бренда решились в 2021 году. Тогда гендиректор компании Мартин Уотерс отметил, что компания будет больше обращать внимание на то, чего хотят женщины, нежели мужчины. Однако такая стратегия оказалась совсем неприбыльной.

В ходе кампании по представлению "новой" линии продукции бренда Victoria's Secret, в которой приняли участие футболистка Меган Рапино, модель-трансгендер Валентина Сампайо и другие модели, было отмечено, что она вызвала положительные отклики онлайн-рецензентов, однако не принесла ожидаемой прибыли. Об этом пишет CNN.

Также на низкие доходы от продажи инклюзивных товаров повлиял скандал с участием темнокожей блогершы-трансгендера Эмире Диспейн, более известной в сети под ником XOXOEMIRA. Модель в феврале 2022 года стала лицом Victoria’s Secret. На Эмире посыпалось много хейта и противников бодипозитива.

В Victoria’s Secret были направлены на бодипозитив и инклюзивность. Фото: Getty Images

Самые известные модели, которые десятилетиями демонстрировали брендовое нижнее белье на подиумах, были заменены на женщин, которые добились успеха благодаря своим достижениям, а не внешности.

Тур Victoria’s Secret с инклюзивными моделями. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Поскольку попытка изменить свой имидж, следуя новым социокультурным тенденциям в сфере положительного отношения к своему телу и гендерной равенству, привела к значительным убыткам для компании Victoria's Secret, оцениваемым примерно в 1 миллиард долларов, компания приняла решение восстановить сексуальность своему бренду, отказавшись от кампании инклюзивности, известной как VS Collective, которую она запустила в 2021 году. Этот эксперимент признан неудачным, и инвесторы требуют увеличения выручки и прибыли, чтобы остаться конкурентоспособными.

Бренж нижнего белья отказался от продления стратегии VS Collective. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Новым стремлением компании является "повышение прибыльности и увеличение годового объема продаж на сумму свыше 7 миллиардов долларов". Для достижения этой цели бренд планирует разработать спортивную одежду и купальники, модернизировать существующие магазины и открыть 400 новых за пределами территории США.

Напомним, что в 2021 году футболистка Меган Рапино выразила мнение о том, что предыдущая маркетинговая стратегия отправляла "весьма вредный сигнал", заявив, что она была "патриархальной, сексистской, рассматривающая не только то, что значит быть сексуальным, но и то, чего одежда пыталась достичь, через призму мужчин", пишет Daily Mail. Теперь Victoria's Secret возвращает привычных супермоделей-"ангелов" на подиумы и будет делать акцент в этом направлении.

Victoria's Secret возвращает "ангелов" на подиум. Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что "ангел" Victoria's Secret, бразильская супермодель Адриана Лима изменилась до неузнаваемости. 41-летняя знаменитость сильно набрала вес.