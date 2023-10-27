Гарбуз – їсти чи не їсти?

Дізнаємося про користь і шкоду сезонного суперфуду і як його вживати

Гарбуз містить багато вітамінів та мікроелементів. Але крім корисних властивостей продукт має ще й шкідливі, про які необхідно знати, щоб не нашкодити здоров’ю. Ми вже розповідали, як зберігати гарбуз

Близький родич кабачка – один із основних сезонних осінніх продуктів. Але як саме його готувати та вживати, щоб отримати максимальну користь та задоволення? Про це пише klopotenko.com.

На запитання – чи є цей продукт? — Можна однозначно дати ствердну відповідь. Адже вітаміни А, В2, С, Е, калій, марганець, залізо, фосфор – далеко не повний перелік корисних речовин, які містять гарбуз. Наприклад, бета-каротин, лютеїн та зеаксин сприяють збереженню гостроти зору та запобігають розвитку катаракти, антиоксиданти уповільнюють старіння клітин, а клітковина активізує роботу шлунково-кишкового тракту. Також вітамін А сприяє зміцненню імунітету, що у холодну пору року дуже актуально.

Але є й певні ризики при вживанні гарбуза, а саме – сире насіння. Якщо ви любите ними ласувати, майте на увазі, що у сирому вигляді вони можуть містити сальмонеллу та кишкову паличку, тому необхідна термічна обробка. Найкраще проварити насіння в підсоленій воді 10-15 хвилин, а потім підсушити в духовці при температурі 180 градусів протягом ще 10 хвилин.

Протягом усього осіннього сезону можна готувати смачні та різноманітні страви з цього овочу, щоб отримати максимум користі для здоров’я. Наприклад, на сніданок всій родині припадуть до смаку солодкі гарбузові котлетки. Смачного!