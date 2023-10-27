Тыква - есть или не есть?

Узнаем о пользе и вреде сезонного суперфуда и как его употреблять

Тыква содержит много витаминов и микроэлементов. Но кроме полезных свойств продукт обладает еще и вредными, о которых необходимо знать, чтобы не навредить здоровью. Мы уже рассказывали, как хранить тыкву

Близкий родственник кабачка – один из основных сезонных осенних продуктов. Но как именно его готовить и употреблять, чтобы извлечь максимальную пользу и удовольствие? Об этом подробно пишет klopotenko.com.

На вопрос – есть или не есть этот продукт? — можно однозначно дать утвердительный ответ. Ведь витамины А, В2, С, Е, калий, марганец, железо, фосфор – далеко не полный список полезных веществ, содержащих тыкву. Например, бета-каротин, лютеин и зеаксин способствуют сохранению остроты зрения и предотвращают развитие катаракты, антиоксиданты замедляют старение клеток, а клетчатка активизирует работу желудочно-кишечного тракта. Также витамин А способствует укреплению иммунитета, что в холодное время года очень актуально.

Но есть и определенные риски при употреблении тыквы, а именно – сырые семена. Если вы любите ими лакомиться, имейте в виду, что в сыром виде они могут содержать сальмонеллу и кишечную палочку, поэтому необходима термическая обработка. Лучше всего проварить семена в подсоленной воде минут 10-15, а затем подсушить в духовке при температуре 180 градусов в течение еще 10 минут.

В течение всего осеннего сезона можно готовить вкусные и разнообразные блюда из этого овоща, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья. К примеру, на завтрак всей семье придутся по вкусу сладкие тыквенные котлетки. Приятного аппетита!