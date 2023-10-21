Тыква может храниться свежей до шести месяцев: секреты подготовки овоща

Обязательные шаги, которые необходимо предпринять

Если вы любите блюда из тыквы, такие как вкусная тыквенная каша, то, пожалуй, захотите готовить их вне сезона тыквы. Позаботьтесь об условиях хранения этого полезного овоща.

Лучше всего – найти тыквенное место в морозилке. Так разрезанная тыква может храниться до шести месяцев. На ProstoWay рассказали о шагах, которые нужно предпринять перед заморозкой овоща.

Как подготовить тыкву к заморозке

Прежде всего, его следует разрезать на несколько частей и достать семена. С каждой части следует острым ножом снять кожуру.

Оранжевую мякоть нарезаем на небольшие квадратные кусочки или натираем на терке. Разлагаем кусочки порционно по пакетам, чтобы содержимого одного пакета хватало на одно блюдо. Все отправляем в морозильную камеру.

Кожица очень жесткая, ее трудно очищать, именно поэтому тыкву перед этим разрезают на несколько частей. Надо использовать для этой цели острый прямой. Обычная овощечистка может не справиться. Сердцевину и семена обычно извлекают с помощью ложки.

Правильно замороженная тыква будет храниться полгода и даже дольше. Если вы разморозили тыкву, то повторно заморозить остатки уже не получится. А пока тыквы еще свежие и доступные, приготовьте из них интересную закуску "по-корейски".