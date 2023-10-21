Гарбуз може зберігатися свіжим до шести місяців: секрети підготовки овоча

Обов’язкові кроки, які необхідно зробити

Якщо ви любите страви з гарбуза, такі як смачна гарбузова каша, то, мабуть, захочете готувати їх поза сезоном гарбуза. Подбайте про умови зберігання цього корисного овоча.

Найкраще – знайти гарбузові місце в морозилці.. Так розрізаний гарбуз може зберігатись до шести місяців. На ProstoWay розповіли про кроки, які треба зробити перед заморозкою овоча.

Як підготувати гарбуз до заморожування

Перш за все, його слід розрізати на кілька частин і дістати насіння. З кожної частини слід гострим ножем зняти шкірку.

Помаранчеву м’якоть нарізаємо на невеликі квадратні шматочки або натираємо на тертці. Розкладаємо шматочки порційно по пакетах, щоб вмісту одного пакета вистачало на одну страву. Все відправляємо в морозильну камеру.

Шкірка дуже тверда, її важко очищати, саме тому гарбуз перед цим розрізають на кілька частин. Треба використовувати з цією метою гострий прямий. Звичайна овочечистка може не впоратись. Серцевину і насіння зазвичай витягають за допомогою ложки.

Правильно заморожений гарбуз буде зберігатися півроку і навіть довше. Якщо ви розморозили гарбуз, то повторно заморозити залишки вже не вийде. А поки гарбузи ще свіжі і доступні, приготуйте з них цікаву закуску "по-корейськи".