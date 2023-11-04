Увага на упаковку: куди дивитися, щоб обрати якісну гречку

Розповідаємо, які ознаки вказують на якісну гречку

Ми розповідали про цікавий лайфхак, який допоможе за 30 секунд позбавити рибу кісток. Тепер ділимось порадами, які допоможуть обрати в магазині якісну гречку.

Щоб не купити поганий продукт, достатньо ретельно оглянути упаковку. Разом з Ukr.Media розповідаємо, на які фактори треба звернути особливу увагу.

На що дивитись на упаковці

Пакування має бути цільним та непошкодженим. Крім того, вибирайте гречку з прозорою упаковкою або її елементами. Це дозволить оцінити зовнішній вигляд самої крупи, а також переконатися, що в ній немає сторонніх домішок.

Прозоре пакування, через яке видно самі зерна, допоможе ще й оцінити колір гречки. Якщо гречка пропарена, і вона має межі насичено коричневого кольору, це може свідчити про те, в ній мінімум корисних речовин. Все тому, що такий колір вказує на те, що така крупа оброблялася методом інтенсивного обсмажування.

Що ж до не пропареної гречки, то корисніше брати ядрицю. Така крупа має кремовий колір з жовтуватим або зеленим відтінком. Щоправда, її варто скуштувати — ядриця досить специфічні смакові якості, які підходять далеко не всім.

Оберіть ту крупу, яка подобається вам найбільше. Також ми розповідали, навіщо класти соду у вино.