Простий трюк: як дістати всі кістки зі смаженої риби одним махом за 30 секунд

Лайфхак підходить для риби, яку посмажили цілою

Ми розповідали, як смачно посмажити річкову рибку. Але ці види риби багато хто не любить і рідко готує через їх кістлявість. Втім, прибрати кістки — завдання цілком здійсненне. Ще й часу на це піде небагато.

На Pixelinform розповіли, як вийняти одним махом всі кістки з готової риби — смаженої, вареної або запеченої. Цей лайфхак працює для рибини, яку приготували цілою.

Як з риби прибрати кістки

Кладемо рибину перед собою черевцем до себе. Гострим ножем видаляємо плавці, акуратно знімаємо шкіру за зябрами.

Наступним кроком робимо ножем довгий розріз уздовж центральної лінії тушки. Тоді відокремлюємо філе від кісток. Так у вас залишиться окремо від хребта два шматочки філе.

Після цього залишається лише перевернути рибу та повторити процедуру. При цьому можна притримувати голову та хвіст — так буде простіше орудувати ножем.

Якщо натренуватись, з цим способом на те, щоб почистити готову рибину і отримати філе, відділене від кісток, піде 30 секунд. Також ми розповідали, як правильно заморожувати баклажани.