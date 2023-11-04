Внимание на упаковку: куда смотреть, чтобы выбрать качественную гречку

Рассказываем, какие признаки указывают на качественную гречку

Мы рассказывали об интересном лайфхаке, который поможет за 30 секунд лишить рыбу костей. Теперь делимся советами, которые помогут выбрать в магазине качественную гречку.

Чтобы не купить плохой продукт, достаточно тщательно осмотреть упаковку. Вместе с Ukr.Media рассказываем, на какие факторы следует обратить особое внимание.

На что смотреть на упаковке

Упаковка должна быть цельной и неповрежденной. Кроме того, выбирайте гречиху с прозрачной упаковкой или ее элементами. Это позволит оценить внешний вид самой крупы, а также убедиться, что в ней нет посторонних примесей.

Прозрачная упаковка, через которую видны сами зерна, поможет еще и оценить цвет гречки. Если гречка пропарена, и она имеет границы насыщенно коричневого цвета, это может свидетельствовать о том, что в ней минимум полезных веществ. Все потому что такой цвет указывает на то, что такая крупа обрабатывалась методом интенсивного обжаривания.

Что касается не пропаренной гречки, то полезнее брать ядрицу. Такая крупа имеет кремовый цвет с желтоватым или зелёным оттенком. Правда, ее стоит отведать – ядрица достаточно специфические вкусовые качества, которые подходят далеко не всем.

Выберите ту крупу, которая нравится вам больше всего. Также мы рассказывали, зачем класть соду в вино.