Без досвіду у бізнесі - контракт на мільйони: годувати породіль на Львівщині буде ФОП-початківець

Виявилося, що 34-річна жінка зареєструвалася як ФОП лише кілька тижнів тому

Львівський обласний клінічний перинатальний центр (ЛОКПЦ) уклав угоду на послуги з харчування пацієнток з бизнесменкою-початківецею. Вартість контракту склала 8,55 млн грн.

Звати підприємицю Любов Винник. Про це свідчать данні на сайті Prozorro.

Виявилося, що 34-річна жінка зареєструвалася як ФОП лише кілька тижнів тому, не маючи жодних виробничих потужностей чи кухарів.

Першу угоду на 8,89 млн грн з ФОП Винник Любов Андріївна, яка виявилась єдиною учасницею тендеру, директорка ЛОКПЦ Марія Малачинська підписала 28 грудня.

При цьому у тексті угоди прізвище директорки ЛОКПЦ двічі вказане з помилкою – Мальчинська замість Малачинська. Втім, цю помилку виправили, підписавши 1 січня додаткову угоду. При цьому без пояснень зменшили вартість замовлення до 8,55 млн грн.

За цією угодою Любов Винник, яка раніше не мала жодного бізнес-досвіду, впродовж 2024 року повинна забезпечити пацієнток лікарні готовими сніданками, обідами і вечерями, включаючи дієтичне харчування. Це загалом 174,2 тис. порцій.

Постачати їжу мають щоденно, не зважаючи на свята чи вихідні. Тендерна документація свідчить про те, що готуватимуть майже по 500 порцій щодня лише двоє кухарів. Доставлятиме їжу буде один водій.

Як випливає з аналізу тендерної пропозиції Любові Винник, необхідну для виконання договору матеріально-технічну базу, вона підготувала лише в грудні – кухню орендувала 2 грудня, автомобіль 19 грудня. Двох кухарів і водія взяла на роботу 18-21 грудня. Рішення про реєстрацію приміщення для виготовлення харчування підприємниця взагалі отримала 21 грудня. Це сталося за день до кінцевого строку подання пропозицій.

Цікаво, що на підтвердження виконання аналогічних договорів Любов Винник надала дві виконані угоди, одна з яких підписана 8 листопада 2023 року, хоча усе необхідне для роботи, як зазначено вище, вона зібрала лише у грудні. Ще одна угода підписана нею 1 листопада, хоча як ФОП вона зареєструвалась лише 3 листопада.

Отримати коментарі самої Любові Винник не вдалося, оскільки вказаний нею у тендерній документації контактний телефонний номер не працює.

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