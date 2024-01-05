Скляні зупинки не купували, а "резервували": у КМДА відреагували на скандальний тендер

Кияни обурюються, а чиновники прохають всих заспокоїтися

Столичні чиновники прокоментували скандальний тендер КП "Київпастранс" на закупівлю 30 "сучасних павільйонів очікування", які насправді виявилися скляними зупинками. Ця інформація викликала широкий суспільний резонанс і на ситуацію була змушена відреагувати київська влада.

Людей постаралися заспокоїти та заявили про те, що зупинки за 8,4 мільйона гривень ніхто не купує — їх просто "резервують". Про це повідомили на офіційній сторінці КМДА із посиланням на заяву Департаменту транспортної інфраструктури.

Так, чиновники пояснили тендер на закупівлю 30 "сучасних павільйонів очікування" тим, що КП "Київпастранс" щороку укладає подібну угоду на резервацію "скляних" зупинок. Це робиться на той випадок, якщо в місті відкриються нові маршрути або будуть пошкоджені комплекси, які були встановлені раніше.

Таким чином, у комунальному підприємстві наполягають на тому, що купувати зупинки ніхто не збирався, а їх просто "зарезервували". Виготовлення зупинок, за їх словами, в такому разі відбувається виключно за заявкою підприємства та на даний момент жоден комплекс не був замовлений або придбаний. Також у повідомленні наголошується, що після завершення зазначеного у договорі терміну дії він анулюється автоматично.

Тендер на придбання зупинок

Нагадаємо, що днями з’явилася інформація про те, що КП "Київпастранс" провело тендер на закупівлю 30 "сучасних павільйонів очікування", які мають з’явитися у різних районах столиці до кінця 2024 року.

Згодом виявилося, що ці конструкції — це звичайні зупинки з металевим каркасом і скляними панелями, всередині яких розміщуються дерев’яні лавки.

Креслення павільйону

Вартість 30 таких "сучасних павільйонів очікування" оцінили у 8 396 428 гривень, проте договір із компанією "Монтажбуд-77", яка виграла тендер на постачання комплексів, ще не підписали. Варто зазначити, що це єдина компанія, яка подалася на торги і це її перший тендер.

Креслення павільйону

Ця інформація викликала у соцмережах широкий суспільний резонанс і люди почали бурхливо обговорювати закупівлю "скляних" зупинок. У коментарях кияни дивуються з приводу подібних рішень у розпал війни та звинувачують КП у тому, що "вони хочуть ще більше жертв":

І лише після скандалу, на офіційній сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА з’явилося "роз’яснення" щодо купівлі 30 "сучасних павільйонів очікування", які, за словами чиновників, купувати ніхто не збирався.

Як пояснили у комунальному підприємстві, вони щороку укладають страхувальний договір на оновлення зупинкових павільйонів. Крім того, у "Київпастрансі" зауважили, що скляні панелі, які застосовуються при виготовленні зупинок, при пошкодженні не дають гострих уламків. Вони розбиваються на малотравматичні фрагменти за принципом автомобільного скла.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві повітряні тривоги та спричинені ними зупинка наземного транспорту зі скасуванням руху поїздів метро на Лівий берег Дніпра завдають шкоди комунальним транспортним підприємствам. Втім, точну суму економічної шкоди розрахувати неможливо. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.