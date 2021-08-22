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На Львівщині від "Дельта" - штаму коронавірусу помер молодий чоловік

Автор
А. Дворовенко
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На Львівщині від "Дельта" - штаму коронавірусу помер молодий чоловік Новина оновлена 22 серпня 2021, 08:17
Ілюстративне зображення

У померлого було супутнє захворювання — цукровий діабет

У Львівській області від "Дельта" — штаму коронавірусу помер 36-річний чоловік. За його життя боролися у реанімації протягом 8 днів.

Про це у суботу, 21 серпня, повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Летальний випадок від "Дельта" — штаму зафіксували у Стрийському районі. Зазначається, що чоловіка доставили у лікарню у важкому стані та одразу помістили у відділення реанімації. Пацієнта підключили до апарату ШВЛ та боролися за його життя 8 днів, однак 36-річний чоловік помер.

Як повідомили у лабораторному центрі МОЗ, чоловік мав супутнє захворювання — цукровий діабет, однак щеплення від коронавірусу не робив.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", нові випадки захворювань коронавірусом штаму "Дельта" все частіше фіксують у різних регіонах України. Так, у Одесі штамом "Дельта" захворіли відпочивальники та персонал табору "Молода гвардія" — всього 53 особи. Крім того, цей штам дістався і до Вінницької та Житомирської областей, де не обійшлося без летальних випадків.

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