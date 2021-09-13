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Масштаби стихії вражають: у Запорізькій області вдалося зняти на відео потужний смерч

Автор
А. Дворовенко
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Смерч у Запорізькій області (скріншот з відео) Новина оновлена 13 вересня 2021, 10:39
Смерч у Запорізькій області (скріншот з відео)

Потужний пиловий вихор промчав полем

У Запорізькій області пронісся вражаючий смерч. Буйство стихії спостерігали у неділю, 12 вересня, поблизу селища Анно-Опанлинка у Мелітопольському районі, а місцевим мешканцям вдалося зафіксувати погодне явище на відео.

Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

На опублікованих кадрах видно, як потужний пилових вихор мчить полем. Стовп смерчу досягає кількох метрів у діаметрі та рухається з великою швидкістю.

На щастя, як пишуть очевидці, стихія не дісталася до житлових будинків, тому ні інфрастуктура, ні місцеві мешканці, не постраждали.

Нагадаємо, що 6 липня смерч фіксували у селищі Приморське Запорізької області. Тоді він також виник у полі, утворивши величезний стовп пилу і бруду.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, за це літо смерчі виникали в Україні досить часто, особливо на узбережжі Чорного моря. Їх фіксували поблизу Чорноморська, у Маріуполі та Дніпрі, а у селі Широке на Дніпропетровщині смерч пошкодив десятки будинків. На щастя, жертв серед людей внаслідок буйства стихії не фіксували.

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