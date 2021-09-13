Масштаби стихії вражають: у Запорізькій області вдалося зняти на відео потужний смерч
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 65
Потужний пиловий вихор промчав полем
У Запорізькій області пронісся вражаючий смерч. Буйство стихії спостерігали у неділю, 12 вересня, поблизу селища Анно-Опанлинка у Мелітопольському районі, а місцевим мешканцям вдалося зафіксувати погодне явище на відео.
Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".
На опублікованих кадрах видно, як потужний пилових вихор мчить полем. Стовп смерчу досягає кількох метрів у діаметрі та рухається з великою швидкістю.
На щастя, як пишуть очевидці, стихія не дісталася до житлових будинків, тому ні інфрастуктура, ні місцеві мешканці, не постраждали.
Нагадаємо, що 6 липня смерч фіксували у селищі Приморське Запорізької області. Тоді він також виник у полі, утворивши величезний стовп пилу і бруду.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, за це літо смерчі виникали в Україні досить часто, особливо на узбережжі Чорного моря. Їх фіксували поблизу Чорноморська, у Маріуполі та Дніпрі, а у селі Широке на Дніпропетровщині смерч пошкодив десятки будинків. На щастя, жертв серед людей внаслідок буйства стихії не фіксували.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-