Осінні канікули в українських школах: коли учні підуть на відпочинок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 27
В адміністраціях навчальних закладів можуть самостійно корегувати дати, відведені учням на відпочинок.
Українські школярі хоч і навчаються лише трохи більше ніж місяць, проте незабаром на них чекають осінні канікули, котрі традиційно розраховані на тиждень.
У Міністерстві освіти дозволили школам коригувати дати проведення осінніх канікул, проте все ж таки порекомендували зробити їх з 25 по 31 жовтня 2021 року.
Шкільна адміністрація може змінити дати в разі, якщо потрібно скоригувати графік навчання. Особливо актуально це в період пандемії, адже невідомо, чи довго взагалі школярі зможуть навчатися на очній формі та скільки триватимуть їхні канікули у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Проте варто відзначити, що відпочинок для учнів у будь-якому випадку не може бути довшим 30 днів (без урахування канікул та вихідних).
Перед осінніми канікулами школярі матимуть додатковий вихідний день 14 жовтня, котрий відведений на святкування Дня захисників та захисниць країни. Окрім осінніх, учні матимуть ще зимові канікули у першому семестрі навчання та весняні і літні у другому.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські школи переводитимуть на дистанційне навчання, якщо 80% працівників не будуть вакциновані від коронавірусу, поки Україна у "жовтій" карантинній зоні. Якщо ж епідеміологічна ситуація погіршиться і країна перейде у "червону зону", тоді для продовження роботи шкіл в очному форматі необхідно буде, щоб 100% працівників зробили щеплення. Проте навчальні заклади можуть перейти на дистанційне навчання, навіть якщо весь персонал буде вакцинований. Це можливо у випадку великої кількості хворих на COVID-19 дітей.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-