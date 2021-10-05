Осінні канікули в українських школах: коли учні підуть на відпочинок

В адміністраціях навчальних закладів можуть самостійно корегувати дати, відведені учням на відпочинок.

Українські школярі хоч і навчаються лише трохи більше ніж місяць, проте незабаром на них чекають осінні канікули, котрі традиційно розраховані на тиждень.

У Міністерстві освіти дозволили школам коригувати дати проведення осінніх канікул, проте все ж таки порекомендували зробити їх з 25 по 31 жовтня 2021 року.

Шкільна адміністрація може змінити дати в разі, якщо потрібно скоригувати графік навчання. Особливо актуально це в період пандемії, адже невідомо, чи довго взагалі школярі зможуть навчатися на очній формі та скільки триватимуть їхні канікули у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Проте варто відзначити, що відпочинок для учнів у будь-якому випадку не може бути довшим 30 днів (без урахування канікул та вихідних).

Календар осінніх канікул та вихідних у жовтні

Перед осінніми канікулами школярі матимуть додатковий вихідний день 14 жовтня, котрий відведений на святкування Дня захисників та захисниць країни. Окрім осінніх, учні матимуть ще зимові канікули у першому семестрі навчання та весняні і літні у другому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські школи переводитимуть на дистанційне навчання, якщо 80% працівників не будуть вакциновані від коронавірусу, поки Україна у "жовтій" карантинній зоні. Якщо ж епідеміологічна ситуація погіршиться і країна перейде у "червону зону", тоді для продовження роботи шкіл в очному форматі необхідно буде, щоб 100% працівників зробили щеплення. Проте навчальні заклади можуть перейти на дистанційне навчання, навіть якщо весь персонал буде вакцинований. Це можливо у випадку великої кількості хворих на COVID-19 дітей.