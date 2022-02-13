Спостерігачі ОБСЄ залишають окупований Донецьк — ЗМІ

На такий крок американці могли піти через загрозу вторгнення Росії.

У неділю, 13 лютого, на тлі повідомлень про ймовірний напад Росії на Україну з окупованого Росією Донецька виїхало кілька автомобілів моніторингової місії ОБСЄ.

Про пересування свідчать окремі фотографії очевидців, повідомляє Reuters.

Усього відомо про шість спеціальних автомобілів, які рушили колоною з Донецька до КПВВ Олександрівка. Рушають вони у бік підконтрольної Україні території.

Колона автомобілів ОБСЄ

У мережі також з’явилися фотографії, як співробітники місії збирають речі. Спостерігачі, ймовірно, тимчасово виїхали з готелю Park Inn, де вони знаходяться на території окупованого Донецька.

Так спостерігачі пакували речі

Водночас наголошується, що частина членів ОБСЄ перебуває і у Луганську. Проте про виїзд людей із цього міста новин поки що не було. На запит на новини в пресслужбі ОБСЄ поки не відреагували.

Зазначимо, що на такий крок представники місії могли піти через те, що уряд Сполучених Штатів закликав громадян залишити Україну. Це розпорядження включає і тих, хто працює на Організацію з безпеки та співробітництва у Європі. Одразу варто додати, що серед спостерігачів чимало і європейців.

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Додамо, що подібні заходи вживаються різними державами через дані розвідки, які прогнозують початок нападу Росії на 16 лютого. "Телеграф" писав, що своїх громадян "покликали додому" вже понад тридцять країн. Серед них Бельгія, Японія, Великобританія та інші.

Є в цьому списку і Канада, яка, втім, не евакуювала власне посольство. В уряді просто вирішили ненадовго перенести дипмісію з Києва на територію Львова.