Рус

Танки з боку Білорусі рухаються на Чернігів (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
516
Російська військова техніка. Фото ілюстративне Новина оновлена 24 лютого 2022, 08:21
Російська військова техніка. Фото ілюстративне

Лукашенко підтримав Путіна у нападі на українську державу

Білоруські військовослужбовці приєдналися до російських в атаці на Україну. Колону бойової техніки на кордоні із Чернігівщиною зафіксували дорожні камери.

Інформацію також повідомляє CNN, із посиланням на міноборони США. Факт вторгнення білорусів підтвердив "Телеграфу" і Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України.

Танки помітили поблизу села Сеньківка Чернігівської області. Воно знаходиться поруч із білоруською Веселовкою.

Сеньківка на карті України
Сеньківка на карті України

Зазначимо, що про прорив кордону з боку Білорусі уже повідомляється і в Пентагоні. Представники уряду США говорять, що поки однозначно стверджувати, яка саме — російська чи білоруська — техніка зайшла до України, поки не можна.

Антон Геращенко певен, що таким чином Росія та РБ об'єдналися, почавши наступ у напрямку Чернігова.

Нагадаємо, що президент країни-агресора Володимир Путін фактично оголосив війну Україні у четвер, 24 лютого. Він дозволив регулярній російській армії зайти на окупований Донбас. Наразі жителям Луганщини пропонують евакуюватися.

При цьому повідомлення про повітряні атаки на цивільні та військові об'єкти надходять із різних міст України.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Чернігівська область #Напад #Війна #Танки
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
Україна
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба назвав 5 кроків для досягнення миру
"Зупиніть Путіна!" Кулеба звернувся до світових парнерів і назвав 5 кроків для миру
Дата публікації
Категорія
Російські війська атакують практично всю територію України
Війна: війська Путіна заходять до України, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Об’єкти цивільної оборони розташовані по всій Україні
Де сховатися у разі ракетних обстрілів: карти бомбосховищ найбільш міст
Дата публікації
Категорія
В Україні ввели воєнний стан
В Україні введено воєнний стан: що це таке та які заборони передбачає
Дата публікації
Категорія
Байден пообіцяв Путіну швидку відповідь
Байден заявив, що Росія обрала шлях війни проти України