Танки з боку Білорусі рухаються на Чернігів (відео)

Лукашенко підтримав Путіна у нападі на українську державу

Білоруські військовослужбовці приєдналися до російських в атаці на Україну. Колону бойової техніки на кордоні із Чернігівщиною зафіксували дорожні камери.

Інформацію також повідомляє CNN, із посиланням на міноборони США. Факт вторгнення білорусів підтвердив "Телеграфу" і Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України.

Танки помітили поблизу села Сеньківка Чернігівської області. Воно знаходиться поруч із білоруською Веселовкою.

Сеньківка на карті України

Зазначимо, що про прорив кордону з боку Білорусі уже повідомляється і в Пентагоні. Представники уряду США говорять, що поки однозначно стверджувати, яка саме — російська чи білоруська — техніка зайшла до України, поки не можна.

Антон Геращенко певен, що таким чином Росія та РБ об'єдналися, почавши наступ у напрямку Чернігова.

Нагадаємо, що президент країни-агресора Володимир Путін фактично оголосив війну Україні у четвер, 24 лютого. Він дозволив регулярній російській армії зайти на окупований Донбас. Наразі жителям Луганщини пропонують евакуюватися.

При цьому повідомлення про повітряні атаки на цивільні та військові об'єкти надходять із різних міст України.