Танки со стороны Беларуси двигаются на Чернигов (видео)
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Лукашенко поддержал Путина в нападении на украинское государство
Белорусские военнослужащие присоединились к русским в атаке на Украину. Колонну боевой техники на границе с Черниговщиной зафиксировали дорожные камеры.
Информацию также сообщает CNN со ссылкой на минобороны США. Факт вторжения белорусов подтвердил "Телеграфу" и Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины.
Танки были замечены вблизи села Сеньковка Черниговской области. Оно находится рядом с белорусской Веселовкой.
Отметим, что о прорыве границы со стороны Белоруссии уже сообщается и в Пентагоне. Представители правительства США говорят, что пока однозначно утверждать, какая именно — российская или белорусская — техника зашла в Украину, пока нельзя.
Антон Геращенко уверен, что таким образом Россия и РБ объединились, начав наступление в направлении Чернигова.
Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин фактически объявил войну Украине в четверг, 24 февраля. Он разрешил регулярной российской армии зайти на оккупированный Донбасс. В настоящее время жителям Луганщины предлагают эвакуироваться.
При этом сообщения о воздушных атаках на гражданские и военные объекты поступают из разных городов Украины.
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