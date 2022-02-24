Укр

Танки со стороны Беларуси двигаются на Чернигов (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Российская военная техника. Фото иллюстративное Новость обновлена 24 февраля 2022, 08:21
Российская военная техника. Фото иллюстративное

Лукашенко поддержал Путина в нападении на украинское государство

Белорусские военнослужащие присоединились к русским в атаке на Украину. Колонну боевой техники на границе с Черниговщиной зафиксировали дорожные камеры.

Информацию также сообщает CNN со ссылкой на минобороны США. Факт вторжения белорусов подтвердил "Телеграфу" и Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины.

Танки были замечены вблизи села Сеньковка Черниговской области. Оно находится рядом с белорусской Веселовкой.

Сеньковка на карте Украины
Сеньковка на карте Украины

Отметим, что о прорыве границы со стороны Белоруссии уже сообщается и в Пентагоне. Представители правительства США говорят, что пока однозначно утверждать, какая именно — российская или белорусская — техника зашла в Украину, пока нельзя.

Антон Геращенко уверен, что таким образом Россия и РБ объединились, начав наступление в направлении Чернигова.

Напомним, что президент страны-агрессора Владимир Путин фактически объявил войну Украине в четверг, 24 февраля. Он разрешил регулярной российской армии зайти на оккупированный Донбасс. В настоящее время жителям Луганщины предлагают эвакуироваться.

При этом сообщения о воздушных атаках на гражданские и военные объекты поступают из разных городов Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Черниговская область #Нападение #Война #Танки
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