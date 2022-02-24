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Окупанти пішли на прорив кордону у Київській області

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Військові РФ Новина оновлена 24 лютого 2022, 13:32
Військові РФ

На Київщині російські війська пішли на прорив державного кордону.

Державна прикордонна служба України повідомляє, що російська військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом із українськими військовими прийняли бій.

Крім того, за місцем дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріл з градів.

Зазначимо, що прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислокуються на запасні позиції та будуть діяти у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

Що відбувається у інших регіонах?

У селі Липецьке Подільського району Одеської області внаслідок ворожих обстрілів загинуло 18 людей.

Дорогою на місто Харків українські військові зупинили бойову техніку окупантів, підірвавши їхні танки.

У Броварах (Київська область) окупанти обстріляли крилатими ракетами військовий об’єкт.

В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п’ятеро людей у лікарні. Снаряд потрапив до центральної частини міста.

Теги:
#Київська область #Росія #ЗСУ
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