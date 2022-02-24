Укр

Оккупанты пошли на прорыв границы в Киевской области

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Военные РФ Новость обновлена 24 февраля 2022, 13:32
Военные РФ

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что российская военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча". Пограничниками вместе с украинскими военными принято сражение.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из градов.

Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Что происходит в других регионах?

В селе Липецкое Подольского района Одесской области в результате вражеских обстрелов погибли 18 человек.

По дороге город Харьков украинские военные остановили боевую технику оккупантов, взорвав их танки.

В Броварах (Киевская область) оккупанты обстреляли крылатыми ракетами военный объект.

В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города.

Теги:
#Киевская область #Россия #ВСУ
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