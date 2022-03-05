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"Народ хазяйновитий": кинутий у селі російський танк українці розбирають на частини (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українців не перемогти Новина оновлена 05 березня 2022, 23:07
Українців не перемогти

Той випадок, коли танки на полі просто "валяються"

Цілих десять днів Україна мужньо протистоїть російським військам. Через відважний захист українських бійців росія зазнає великих збитків як особового складу, так і техніки. Наші захисники не перестають завойовувати собі нові "трофеї", а прості сільські жителі навчилися дуже швидко розбирати техніку "великої та непереможної".

Нещодавно в мережі з’явилося кумедне відео того, як в одному з українських сіл місцеві жителі "метушаться" біля чергового кинутого окупантами танка.

"Що б знайшли, Коля? Знайшли, бл*ть, танк. Стволяка, кулемет. Люди вже розбирають", — говорить на відео один із мешканців.

Раніше "Телеграф" писав, що українці запропонували скласти розбиту військову техніку росії у велику купу на згадку про те, що зараз відбувається. Один із користувачів мережі вважає, що ідеальним місцем для цього є Арка дружби народів.

Теги:
#Українці #РФ #Окупанти
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