Портрет Шухевича не зачепили: мешканець Бучі показав, що окупанти залишили у його будинку, та вказав на парадокс

Окупанти вкрали поламану техніку, а справну - зіпсували й залишили

Після виходу російських окупантів з Київської області стало відомо про безліч випадків мародерства. Не стало винятком місто Буча — один з місцевих жителів повідомив, росіяни поламали робочі ноутбуки, вкрали неробочі, при цьому навіть не додумалися зняти плакат з Романом Шухевичем (був членом ОУН).

Про це у понеділок, 23 травня, повідомив користувач Facebook Сергій Прилуцький.

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Чоловік повідомив, що російські солдати, які жили в його квартирі в Бучі, винесли звідти дриль, міксер, забрали з собою вино та навіть намагалися винести з житла українця олію.

Ще один цікавий парадокс — окупанти вкрали ноутбуки, які не працювали, а справну техніку поламали на шматки та залишили.

"На кухні цвіло недопите пиво та недоїдені фаршировані перці. На балконі було 5 літрів горілки – залишилося. Ймовірно, тому, що у сусідів вилучили колекцію із 70 пляшок різного віскі – рома – джину", — написав Сергій Прилуцький.

Також цікавим є той факт, що росіяни не зачепили постер з Романом Шухевичем, який прикрашав холодильник на кухні. Шухевич, до речі, входив в Організацію українських націоналістів разом зі Степаном Бандерою, якого так бояться в Росії.

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Нагадаємо, що Буча, яка певний час перебувала під окупацією російської армії, стала місцем численних злочинів російських військових. Росіяни розстрілювали мирних мешканців, ґвалтували жінок і дітей, а також вчиняли мародерства. За даними місцевої влади, близько 85% мешканців Бучі загинули від кульових поранень.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний репортаж про поховання, розбиті танки та руїни "руського міра" у Бучі.