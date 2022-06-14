"Дах поїхав": бойовики "ДНР" зібралися "розвивати" у Маріуполі веслування та вітрильний спорт

Терористи, схоже, самі не розуміють, що несуть

Бойовики "ДНР" вирішили "зробити" з Маріуполя, який росіяни перетворили на руїни, та окупованого Донецька спортивні столиці.

Про це цинічно розповіли у так званому "міністерстві молоді, спорту та туризму" фейкової "республіки", передає ТАСС.

Повідомляється, що терористи нібито почнуть розвивати в регіоні ті види спорту, які мали попит серед жителів до початку повномасштабного вторгнення рф.

"У Донецьку, Маріуполі та інших містах (ОРДО) планується й надалі розвивати всі ті види спорту, які традиційно розвивалися у цих регіонах до загострення військової ситуації", — заявив представник бойовиків.

Так, у Маріуполі планують розвивати веслування, вітрильний спорт, стрибки у воду, греко-римську боротьбу, футбол, плавання, а в Донецьку – легку атлетику, плавання, важку атлетику, футбол, волейбол, баскетбол, хокей, різні види єдиноборств та синхронне плавання.

У мережі нагадали, що це бойовики разом із росіянами зруйнували Маріуполь, а також порадили терористам розвивати біг, адже цей вид спорту стане в пригоді окупантам, коли ВСУ почнуть звільняти регіон. Один із користувачів вважає, що у представника бойовиків, який запропонував усе це, "поїхав дах".

Реакція мережі на цинічну заяву бойовиків щодо розвитку спорту в Маріуполі

Нагадаємо, в Маріуполі зберігається загроза холери, попри всі заперечення рф. Напередодні французькі журналісти опублікували відео з радами могил — з одного боку кількість поховань перевищила три тисячі.

Раніше повідомлялося, що загарбники вигадали ще один спосіб приховати масові жертви в Маріуполі.