На Київщині після влучення блискавки вибухнув міст: спрацювала міна, є загиблий (відео)

Міст лише нещодавно відновили після деокупації Київської області

У середу, 29 червня, на 126-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну на мосту через річку Ірпінь у районі села Демидів (Київська область) спрацювали вибухові пристрої.

Внаслідок вибуху міст був сильно пошкоджено. Про це повідомив у Facebook голова громади Володимир Підкурганний.

"У зв'язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий", — написав Підкурганний.

За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, який замінували на випадок повторного вторгнення росіян з боку Білорусі. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога, а на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії щодо з’ясування причин інциденту, повідомили на telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.

Зазначимо, цей міст було зруйновано в момент наступу російських військ у лютому та відновлено після деокупації.

Демидів на карті України

Раніше повідомлялося, що український генерал заявив, що головною ціллю ЗСУ є Кримський міст. Пізніше наші розвідники потролили прессекретаря президента рф Дмитра Пєскова, який гарантував безпеку цього об’єкта.