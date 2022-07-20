"Бувають допити, а декого б’ють": український лікар розповів, що відбувається в окупації

Вирватися з окупації зараз досить ризиковано

Більшість жителів на тимчасово окупованій території Запорізької області чекає на ВСУ та деокупацію.

Про це в інтерв’ю НВ розповів лікар однієї із лікарень, яка знаходиться на окупованій території. Лікар із 10-річним досвідом розказав, що зараз відбувається в окупації.

Лікар зазначив, що буквально з перших днів повномасштабної війни загарбники окупували його місто, а до лікарні стали надходити багато мирних жителів з осколковими пораненнями та мінно-вибуховими травмами. Потім на лікування привозили російських солдатів, а також полонених українських військових. Нині російських солдатів лікують лише російські лікарі.

За словами оповідача, більшість медперсоналу виїхали з міста, а тому працювати доводиться набагато більше. Крім того, лікар наголосив, що через блокаду з боку росіян в окупації виникли проблеми з багатьма медикаментами й не тільки.

"Багато медикаментів немає. Російські військові не пропускали автобуси з медпрепаратами, тому виник дефіцит матеріалів, у тому числі навіть рукавичок, бинтів, розчинів для обробки ран", — розповів лікар.

Лікар зазначив, що не підписував жодних паперів з окупантами, але ті видали йому другу зарплату — у російських рублях. Він вважає, що незабаром йому запропонують російський паспорт, щоб і надалі продовжувати працювати у лікарні. Через це він спробує вирватися з окупації, щоправда, зробити це зараз досить непросто та ризиковано, адже далеко не всіх лікарів загарбники готові відпустити.

"З мого міста, наприклад, можна спробувати виїхати або у північному напрямку — до Запоріжжя, або у південному — через Крим. Якщо їхати у бік Запоріжжя, то багато хто стоїть у величезних колонах на евакуацію, чи не тиждень. А якщо їхати убік Криму, то начебто більшу частину бажаючих випускають, але я також чув, що там бувають допити, а деяких б’ють. Але коли їдеш до Криму, то хоча б снаряд не прилітає поряд із машиною. Як мінімум, це краще", — вважає оповідач.

Лікар зазначив, що у магазинах вже з’явилися російські товари, а розрахунок проводиться і у гривнях, і у рублях. У його місті є вода та електрика, проте відсутнє газопостачання. Він додав, що більшість населення чекає на українську армію, хоча є і колаборанти, і стукачі. Люди хочуть знову жити в Україні повноцінним життям, а не у постійному страху, як зараз.

"А взагалі більша частина жителів на тимчасово окупованій території чекає на ВСУ та деокупацію. Адже всі бачать, що відбувається насправді, і багато хто з тих, хто раніше був нейтральними, тепер стали проукраїнськи налаштованими. Хоча, звичайно, є й ті, що перейшли на бік ворога. А ще стало багато стукачів. Назвати це повноцінним життям не можна — постійний страх. Але навіть це не заважає появі у місті проукраїнських листівок, фото яких розповсюджуються у місцевих групах", — закінчив лікар.

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