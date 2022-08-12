У Запоріжжі лунають потужні вибухи: що відомо на даний момент
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По обласному центру вдарили 5 ракетами
У п’ятницю, 12 серпня, на 170-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росія обстріляла Запоріжжя.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Повідомляється про велику кількість вибухів. За попередньою інформацією, окупанти застосували нібито касетні боєприпаси.
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух на своєму телеграм-каналі підтвердив прильоти.
"Увага! Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена. Дотримуємось правил повітряної тривоги. Пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації", — написав Старух
Крім того, в мережі з’явилося відео диму в Запорізькій області, схоже, після прильоту:
Тим часом повідомляється про прильоти у Краматорську. За даними міської ради, окупанти вдарили по приватному сектору.
Нагадаємо, у ніч на 5 серпня окупанти випустили кілька ракет по Запоріжжю, "прильоти" припали на передмістя.
Раніше повідомлялося, що загарбники можуть розпочати наступ на Запоріжжя, щоб відволікти українські сили від Донбасу.