У Запоріжжі лунають потужні вибухи: що відомо на даний момент

По обласному центру вдарили 5 ракетами

У п’ятницю, 12 серпня, на 170-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну росія обстріляла Запоріжжя.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Повідомляється про велику кількість вибухів. За попередньою інформацією, окупанти застосували нібито касетні боєприпаси.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух на своєму телеграм-каналі підтвердив прильоти.

"Увага! Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку. Інформація згодом буде уточнена. Дотримуємось правил повітряної тривоги. Пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації", — написав Старух

Крім того, в мережі з’явилося відео диму в Запорізькій області, схоже, після прильоту:

Тим часом повідомляється про прильоти у Краматорську. За даними міської ради, окупанти вдарили по приватному сектору.

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Нагадаємо, у ніч на 5 серпня окупанти випустили кілька ракет по Запоріжжю, "прильоти" припали на передмістя.

Раніше повідомлялося, що загарбники можуть розпочати наступ на Запоріжжя, щоб відволікти українські сили від Донбасу.