"Це не апокаліпсис": відомий бізнесмен порадив харків’янам шукати буржуйки (відео)

Через повномасштабну війну з рф найближча зима буде найскладнішою в історії України

Харків’янам варто готуватися до зими, яка за прогнозом синоптиків, буде відносно теплою, заздалегідь, аж до того, що придбати буржуйки.

З таким закликом в інтерв’ю "Телеграфу" звернувся до харків’ян місцевий бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов. Він вважає, що буржуйки, можливо, доведеться використовувати навіть у багатоповерхових будинках.

"Людям треба зробити запаси на зиму, запаси сухих продуктів якихось, запаси теплих речей. Та аж до того, що знайдіть буржуйку. Може вона знадобиться і в багатоповерховому будинку, з великою трубою. Чому ні, якщо буде холодно. Це не апокаліпсис. Я не хочу малювати страшну картину, але нумо міркувати про найгірше... Треба зробити запас води, круп, м’ясних консервів і тепло... Ліхтарики... Що буде з електрикою незрозуміло... Я не лякаю, але я все це зроблю, аж до того, що приготую пару буржуйок", — заявив бізнесмен.

Зазначимо, через постійні обстріли Харків перетворюється на руїни. Кореспондент "Телеграфа" пройшовся центральною частиною міста і показав наслідки ударів зі сторони рф. Попри постійну небезпеку, місто продовжує жити та працювати. Навіть у найзруйнованіші райони повертаються жителі, що вселяє надію на близьку Перемогу України.

Нагадаємо, через економію енергоресурсів майбутньої зими у квартирах українців знизять мінімально допустиму температуру.