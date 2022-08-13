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"Це не апокаліпсис": відомий бізнесмен порадив харків’янам шукати буржуйки (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юрій Сапронов закликав харків’ян готуватися до зими наперед Новина оновлена 13 серпня 2022, 23:51
Юрій Сапронов закликав харків’ян готуватися до зими наперед

Через повномасштабну війну з рф найближча зима буде найскладнішою в історії України

Харків’янам варто готуватися до зими, яка за прогнозом синоптиків, буде відносно теплою, заздалегідь, аж до того, що придбати буржуйки.

З таким закликом в інтерв’ю "Телеграфу" звернувся до харків’ян місцевий бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов. Він вважає, що буржуйки, можливо, доведеться використовувати навіть у багатоповерхових будинках.

"Людям треба зробити запаси на зиму, запаси сухих продуктів якихось, запаси теплих речей. Та аж до того, що знайдіть буржуйку. Може вона знадобиться і в багатоповерховому будинку, з великою трубою. Чому ні, якщо буде холодно. Це не апокаліпсис. Я не хочу малювати страшну картину, але нумо міркувати про найгірше... Треба зробити запас води, круп, м’ясних консервів і тепло... Ліхтарики... Що буде з електрикою незрозуміло... Я не лякаю, але я все це зроблю, аж до того, що приготую пару буржуйок", — заявив бізнесмен.

Зазначимо, через постійні обстріли Харків перетворюється на руїни. Кореспондент "Телеграфа" пройшовся центральною частиною міста і показав наслідки ударів зі сторони рф. Попри постійну небезпеку, місто продовжує жити та працювати. Навіть у найзруйнованіші райони повертаються жителі, що вселяє надію на близьку Перемогу України.

Нагадаємо, через економію енергоресурсів майбутньої зими у квартирах українців знизять мінімально допустиму температуру.

Теги:
#Харків #Юрій Сапронов #Війна з Росією