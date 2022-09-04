У трагічній ДТП на Івано-Франківщині загинув священник: у нього залишилося п'ятеро дітей

Автомобіль священника врізався у відбійник

В Івано-Франківській області у суботу, 3 вересня, в ДТП трагічно загинув отець Греко-католицької церкви Михайло Годованець, який відомий на Коломийщині як служитель двох храмів — церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Коршів та церкви Святого Архистратига Михаїла села Казанів.

Про це повідомили у Коломийській єпархії УГКЦ, зазначивши, що в отця Михайла залишилися дружина та п'ятеро дітей.

"У ці сумні дні розділяємо смуток та єднаємося молитовно з дружиною Іриною, дітьми та усіма, хто знав й шанував отця Михайла", – йдеться у повідомленні релігійної спільноти.

Тим часом свої співчуття родині загиблого священника висловили у благодійній організації "Карітас Коломия", додавши, що отець Михайло завжди відгукувався на їх ініціативи та був їм "добрим другом".

"Разом із пані Іриною вони виховували п’ятьох чудових дітей. Найстарша з них цьогоріч стала студенткою ВНЗ, а наймолодший переступив поріг 1 класу", – повідомили у Карітасі Коломиї.

Місцеве видання "Галка" повідомило, що автомобіль Fiat, яким керував Михайло Годованець, врізався у відбійник у селі Шепарівці. Священник помер під час операції у лікарні внаслідок отриманих в аварії травм.

У мережі парафіяни церков та ті, хто знав Михайла Годованця, висловлюють свої співчуття родині. Більшість з них пишуть про те, що він був світлою людиною, завжди усміхненим та життєрадісним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одеській області внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули 37-річний водій та його 15-річна донька.