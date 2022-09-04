В трагическом ДТП в Ивано-Франковской области погиб священник: у него осталось пятеро детей

Автомобиль священника врезался в отбойник

В Ивано-Франковской области в субботу, 3 сентября, в ДТП трагически погиб отец Греко-католической церкви Михаил Годованец, известный на Коломыйщине как служитель двух храмов — церкви Успения Пресвятой Богородицы села Коршев и церкви Святого Архистратига Михаила села Казанов.

Об этом сообщили в Коломыйской епархии УГКЦ, отметив, что у отца Михаила остались жена и пятеро детей.

"В эти печальные дни разделяем печаль и объединяемся молитвенно с женой Ириной, детьми и всеми, кто знал и чтил отца Михаила", – говорится в сообщении религиозного сообщества.

Между тем, свои соболезнования семье погибшего священника выразили в благотворительной организации "Каритас Коломыя", добавив, что отец Михаил всегда отзывался на их инициативы и был им "добрым другом".

"Вместе с Ириной они воспитывали пятерых замечательных детей. Старшая из них в этом году стала студенткой вуза, а самый младший переступил порог 1 класса", — сообщили в Каритасе Коломые.

Местное издание "Галка" сообщило, что автомобиль Fiat, которым управлял Михаил Годованец, врезался в отбойник в селе Шепаровцы. Священник скончался во время операции в больнице в результате полученных в аварии травм.

В сети прихожане церквей и знакомые Михаила Годованца выражают свои соболезнования семье. Большинство из них пишут о том, что он был светлым человеком, всегда улыбающимся и жизнерадостным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли 37-летний водитель и его 15-летняя дочь.