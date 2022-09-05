Молочка дорожчає з кожним днем, але корів тримати невигідно: що з цінами на окупованому Донбасі

Місцеве населення каже, що окупанти скуповують сировину за безцінь, а ціни накручують у десятки разів

Окупованим містам Луганської області після приходу "руського міра" доводиться виживати в умовах тотального підвищення цін, а також дефіциту критично важливих товарів. Так, ціни на молочні продукти на Луганщині ростуть з кожним днем, але власникам корів поставили такі умови, що їм простіше не виготовляти продукцію.

Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, продукція молокозаводів регіону зростає у ціні, але сировину вони продовжують скупати за безцінь. Місцеве населення каже, що їм вигідніше відправити корів на м'ясо, аніж працювати за копійки.

"За останній місяць ціни на сири, сметану, масло молокозаводів, розташованих у Троїцькому та Старобільську, підвищилися в середньому від 20 до 60 грн, – зазначив він. – До прикладу, тверді сири у магазині пропонують по 700-800 рублів/кг (приблизно 420-480 гривень — ред.)".

При цьому, за його словами, російські окупанти вимагають від населення продавати молоко навіть не за ринковою вартістю, яка складає 20 гривень за літр, а у 5-7 разів нижче номіналу. Саме тому більшість людей думає про те, щоб пустити корів на м'ясо.

Ще гіршою на тимчасово окупованій частині Луганщини є ситуація з хлібом. Зокрема, у Лисичанську місцеве населення днями стоїть у довжелезних чергах, аби купити хоча б буханку.

"У 21 столітті — це не піддається розумінню. Ми мали все: могли обирати і отримати потрібне будь-коли. Ніхто і ніколи не міг подумати, що за буханку хліба треба буде принижуватися перед кимось. По всьому, що можемо бачити на загарбаних територіях Луганщини — то там сталося повернення у 30-ті роки. Нашу квітучу область повернули майже на 100 років назад… Росіяни знущаються над людьми й думають, що покарання не буде… Кара всіх наздожене", — заявив очільник Луганської ОВА.

Черга за хлібом в окупованому Лисичанську розтягнулася на кілометри

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається з цінами на продукти в окупованому Мелітополі Запорізької області.