Народжувала п'яною: на Рівненщині багатодітну матір запроторили до в'язниці через смерть дитини

Жінка народжувала п'яною

У Рівненській області, де нещодавно жінка народила 18-ту дитину, засудили багатодітну "горе-матір". Цього разу суд виніс вирок щодо жінки, чиє шосте маля загинуло з її ж необачності.

Як повідомляють в обласній поліції, подія сталася рік тому. У 26-річної мешканки Острозького району почалися перейми. Жінка вже вшосте переживала пологи, цього разу вона була на 34-35 тижні вагітності. Також мати дитини була п’яною.

Оскільки вона не перебувала на обліку, то умисне вирішила не викликати швидку. Приймати пологи допомагав чоловік. Дівчинку народили недоношеною, вагою всього 1886 г і ростом 43 см, але вона була без вад розвитку. Пуповину перерізав батько.

У приміщенні температура була всього 14 градусів, але дитину просто закутали у рушник, поклали на ліжко та пішли займатися своїми справами. Лише через деякий час маля одягнули.

Схаменулася мати за 40 хвилин і таки подзвонила на 103. Однак того ж дня медики лише констатували смерть немовляти.

Зазначимо, що у нормальному випадку — сім’я, де є вагітна жінка з дітьми може отримати грошову допомогу на пів року. Тим часом у світі шоу-бізу триває свій скандал — мережа обурена поверненням шоу "Вагітна в 16".