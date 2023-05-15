Злиті документи "ДНРівців". Як бойовики соромилися свого ж "Оплот ТВ" та віджали навіть інтернет

Навіть самі бойовики соромилися своєї пропаганди — це говорить багато про що

Українські хакери KibOrg злили у мережу 1,5 терабайта з внутрішніми подробицями організації життя під владою бойовиків "ДНР", припіднявши завісу таємничості. З’ясувалися пікантні деталі: виявляється, крінжова пропаганда викликала сором навіть у дениса пушиліна, а запрошених іноземних "журналістів" водили за руку як у Північній Кореї, узгоджуючи графік і локації заздалегідь.

Більше подробиць читайте в огляді "Телеграфу":

"ОПЛОТ ТВ" викликав сором навіть у бойовиків "ДНР"

Крінж у роботі пропагандистів помітили навіть самі бойовики. Відсутність ентузіазму у роботі намагалися виправити збільшенням фінансування.

Комічність ситуації полягає у тому, що у 2019 році цілий "заступник голови ради міністрів" окупованої Донеччини Володимир Антонов звернувся до ватажка бойовиків "ДНР" дениса пушиліна з концепцією єдиного інформаційного простору (іншими словами — внутрішньої пропаганди). Але працівники в окупації були мало вмотивованими.

Пропагандисти, що з мотивацією?

Під час зустрічі пушиліна та представників "республіканських" ЗМІ гендиректору ДП "Телекомпания "Юнион" доручили створити регламент щодо підвищення статусу професії журналіста. Редакторка газети "Кочегарка ДНР"(!) Ганна Лободюк запропонувала прирівняти пресу до чиновників.

Упс, а професія виявилася непрестижною

Бюджет на пропаганду складав орієнтовно 7 мільйонів рублів. Пізніше ситуація покращилася, і вже у 2020 році зміна вектору розвитку інформаційної політики дала свої плоди, й окупанти затвердили план заходів з капітальних інвестицій на період 2020—2022 років телерадіомовлення.

Контроль як в КНДР навіть за сербським "другом"

Сербський пропагандист Міодраг Заркович приїхав в окупований Донецьк за чотири дні до повномасштабного російського вторгнення — 20 лютого 2022 року. Чоловік поширював антиукраїнську пропаганду на російських ресурсах і заявляв про участь сербів у так званій "спеціальній військовій операції", адже "у росії немає братнього народу ближче, ніж серби".

До слова, він — частий відвідувач окупованих територій. У 2018 році Заркович був спостерігачем на тому, що називалося "виборами" ватажків терористів.

Що цікаво, в злитих файлах є лист "мзс днр" за підписом Пересади, відповідно до яких візит "журналіста" узгоджувався на найвищому рівні цього утворення. Є навіть його погодинний розклад із програмою на 20-27 лютого. Контроль на такому рівні є хіба що в КНДР, де будь-який іноземець може пересуватися лише по узгоджених заздалегідь локаціях.

Заркович незаконно в’їхав на окуповану територію з боку Ростова, потім повернувся і виступав у Бєлграді на проросійському мітингу

Розклад включав розміщення у готелі "Централь", години сніданку, обіду, вечері (добре, що час на відвідування вбиральні хоч не згадали). Якщо, в інші дні розклад був насиченим, на кшталт зустрічей з "міністрами", то 24 лютого у Зарковича були другосортні заходи, від яких можна відмовитися: вранці він збирався в музей, мав спілкуватися з піонерами "Молодої Республіки", а потім відвідати театр. Співпадіння?

Після візиту у Донецьк під час повномасштабного вторгнення чоловік без жодних проблем із законом повернувся у Бєлград

Цікаво, що далі чоловік спокійно собі повернувся у Бєлград, де весною виступав на проросійських мітингах. Приміром, у квітні брав участь в акції протесту щодо голосування сербської делегації проти росії в ООН.

Віджим майна

Дотримання прав людини, повага до приватної власності — всі ці красиві слова не про бойовиків "ДНР". Тут у кращих традиціях бойовиків віджимали майно українських компаній, як державних, так і приватних. Все це за сприяння росії.

В умовах економічної блокади окупованої частини Донецька, загарбники ввели "державні тимчасові адміністрації" мінімум 10 приватних підприємств, зберігши тим самим нібито понад 15 тисяч робочих місць.

Тоді ж виріс видобуток українського вугілля, а разом із ним темпи вивезення росією антрациту. Як зазначають окупанти, відвантаження антрацитових сортів вугілля до рф збільшилося на 378 тисяч тонн.

Як у бойовиків "ДНР" з’явився інтернет

Так званий "міністр зв’язку" часів захарченка Віктор Яценко відзначився занадто частими відрядження до москви. У листі від 12 жовтня 2016 року до "начальника управління внутрішньої та зовнішньої політики" Дмитра Трапезнікова йдеться про відрядження до ТОВ "Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии". Це — дочірня компанія китайської корпорації ZTE, останній досі вдається вести справи з усіма сторонами. Смартфони ZTE досі можна придбати в окупованому Донецьку.

На початку 2015 року бойовики захопили обладнання "Київстару" у Донецьку та створили з його допомогою власні оператори "Фенікс" та "Лугаком".

За ще одним збігом, після візиту Яценка в москву, на базі вкраденого устаткування "Укртелекому" була створена компанія "Комтел", була впроваджена робота інтернету на окупованих територіях. Стверджується, що Яценко здійснив стик із каналами однієї з російських телекомунікаційних компаній у Ростовській обл.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому путін поспішає з паспортизацією на окупованих територіях і що не так робить Україна.