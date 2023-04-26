Донеччанина порівнюють із "чмонею" — іншим мешканцем окупованих територій, який потрапив у полон і став мемом

Російські війська протягом всієї війни вражають низькою якістю спорядження та самих бійців. До прикладу, в Криму велика кількість мобілізованих були старшими від 50 років, а військовий психолог взагалі залишився вражений станом полонених із рф і окупованих українських земель. Він назвав їх нещасними та хворими людьми. Але й серед такої маси є бійці, які виділяються ще й своїм зростом.

У соцмережі TikTok з’явилася сторінка незвично низького окупанта. Чоловік середнього віку і зростом близько 120-150 см виклав тут свої світлини. У нього є велика футболка з літерою Z. Невідомо, чи бере він участь у боях на лінії фронту, однак у військовій формі з автоматом фотографується регулярно.

Ми встановили, що цього фаната "русского міра" звати Юрій Філаретов. Чоловік мешкає у Донецьку. Веде активний спосіб життя — займається спортом, має сім’ю, дитину. Також у 2018 році він фотографувався із чоловіком на ім'я Едуард Шустов, який наразі воює в армії рф.

Праворуч Едуард Шустов уже у формі військ рф

Юрій любить свою блакитну футболку з літерою Z, а ще різну радянську та російську символіку, яку часто постить у себе на сторінці в одній із заборонених в Україні соцмереж.

Сторінка Юрія у забороненій соцмережі

Юрій любить Радянський союз

Можливо, це дійсно підкова для коня

Юрій у військовій формі

Судячи зі світлин Юрія, попри маленький зріст, він теж вирішив долучитися до бойовиків. Останні світлини чоловік публікував в середині минулого року, а цього разу вочевидь вирішив зареєструватися у TikTok. Справжнім хітом у соцмережах стало його фото у повному спорядженні з надто великою каскою. Тут окупант виглядає особливо дрібним. Світлина набрала понад 800 тисяч переглядів і безліч кумедних коментарів.

Люди жартують над чоловіком, який є фанатом "русского міра". Його порівнюють із "чмонею" — окупантом низького зросту, який став мемом на початку повномасштабного вторгнення.

Matt_horizon: "Зброя дітям не іграшка".

"Зброя дітям не іграшка". Оchevidno: "Брєлок на ключі".

"Брєлок на ключі". Vip_Risovik: "Позивний "Небоскрёб"".

"Позивний "Небоскрёб"". Misha777: "Ви смієтесь, а в нього важче попасти".

"Ви смієтесь, а в нього важче попасти". Мisha: "Міні Чмоня".

"Міні Чмоня". Алексей: "Кричу, це що за снаряд — на 80 чи 60?", — жартує Олексій, маючи на увазі, снаряд для міномета та міліметри.

ViktoriiaZagorodniuk: "Нащо він миску на голову одів".

"Нащо він миску на голову одів". Wadim Wowk: " Лучший в садіку".

Лучший в садіку". Aaaannndddrrr: "Маріо".

"Маріо". Mishanya pay pay pay: "Він не маленький, то просто холодно".

"Він не маленький, то просто холодно". Sasha: "Прикинь, як він бігає".

Зазначимо, що згідно з російським законодавством, до армії беруть людей не нижче 150 см і вагою 45 кг. Тобто, якщо Юрій таки має зріст 151 см, то його цілком могли б призвати на службу.

Скриншот

Нагадаємо, що в росії почали видавати непрості повістки. У них пишуть про обмежувальні заходи, які загрожують призовникові через неявку у військкомат. А ось на самому фронті активно вмирають російські депутати. Більшість ліквідованих російських парламентарів — це депутати "Єдиної росії".