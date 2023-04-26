"Міні Чмоня": незвичний бойовик із Донецька насмішив мережу (відео)
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Донеччанина порівнюють із "чмонею" — іншим мешканцем окупованих територій, який потрапив у полон і став мемом
Російські війська протягом всієї війни вражають низькою якістю спорядження та самих бійців. До прикладу, в Криму велика кількість мобілізованих були старшими від 50 років, а військовий психолог взагалі залишився вражений станом полонених із рф і окупованих українських земель. Він назвав їх нещасними та хворими людьми. Але й серед такої маси є бійці, які виділяються ще й своїм зростом.
У соцмережі TikTok з’явилася сторінка незвично низького окупанта. Чоловік середнього віку і зростом близько 120-150 см виклав тут свої світлини. У нього є велика футболка з літерою Z. Невідомо, чи бере він участь у боях на лінії фронту, однак у військовій формі з автоматом фотографується регулярно.
Ми встановили, що цього фаната "русского міра" звати Юрій Філаретов. Чоловік мешкає у Донецьку. Веде активний спосіб життя — займається спортом, має сім’ю, дитину. Також у 2018 році він фотографувався із чоловіком на ім'я Едуард Шустов, який наразі воює в армії рф.
Юрій любить свою блакитну футболку з літерою Z, а ще різну радянську та російську символіку, яку часто постить у себе на сторінці в одній із заборонених в Україні соцмереж.
Судячи зі світлин Юрія, попри маленький зріст, він теж вирішив долучитися до бойовиків. Останні світлини чоловік публікував в середині минулого року, а цього разу вочевидь вирішив зареєструватися у TikTok. Справжнім хітом у соцмережах стало його фото у повному спорядженні з надто великою каскою. Тут окупант виглядає особливо дрібним. Світлина набрала понад 800 тисяч переглядів і безліч кумедних коментарів.
Люди жартують над чоловіком, який є фанатом "русского міра". Його порівнюють із "чмонею" — окупантом низького зросту, який став мемом на початку повномасштабного вторгнення.
- Matt_horizon: "Зброя дітям не іграшка".
- Оchevidno: "Брєлок на ключі".
- Vip_Risovik: "Позивний "Небоскрёб"".
- Misha777: "Ви смієтесь, а в нього важче попасти".
- Мisha: "Міні Чмоня".
- Алексей: "Кричу, це що за снаряд — на 80 чи 60?", — жартує Олексій, маючи на увазі, снаряд для міномета та міліметри.
- ViktoriiaZagorodniuk: "Нащо він миску на голову одів".
- Wadim Wowk: "Лучший в садіку".
- Aaaannndddrrr: "Маріо".
- Mishanya pay pay pay: "Він не маленький, то просто холодно".
- Sasha: "Прикинь, як він бігає".
Зазначимо, що згідно з російським законодавством, до армії беруть людей не нижче 150 см і вагою 45 кг. Тобто, якщо Юрій таки має зріст 151 см, то його цілком могли б призвати на службу.
Нагадаємо, що в росії почали видавати непрості повістки. У них пишуть про обмежувальні заходи, які загрожують призовникові через неявку у військкомат. А ось на самому фронті активно вмирають російські депутати. Більшість ліквідованих російських парламентарів — це депутати "Єдиної росії".