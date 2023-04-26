Дончанина сравнивают с "чмоней" — другим попавшим в плен жителем оккупированных территорий, ставшим мемом

Российские войска в течение всей войны поражают низким качеством снаряжения и бойцов. К примеру, в Крыму большое количество мобилизованных было старше 50 лет, а военный психолог вообще остался поражен состоянием пленных из россии и оккупированных украинских земель. Он назвал их несчастными и больными людьми. Но и среди такой массы есть бойцы, которые выделяются еще и своим ростом.

В соцсети TikTok появилась страница необычно низкого оккупанта. Человек среднего возраста и ростом около 120-150 см выложил здесь свои фотографии. У него есть большая футболка с буквой Z. Неизвестно, участвует ли он в боях на линии фронта, однако в военной форме с автоматом фотографируется регулярно.

Мы установили, что этого фаната "русского мира" зовут Юрий Филаретов. Мужчина живет в Донецке. Ведет активный образ жизни – занимается спортом, имеет семью, ребенка. Также в 2018 году он фотографировался с мужчиной по имени Эдуард Шустов, который сейчас воюет в армии рф.

Справа Эдуард Шустов уже в форме войск России

Юрий любит надевать голубую футболку с буквой Z, а еще разную советскую и российскую символику, которую часто постит у себя на странице в одной из запрещенных в Украине соцсетей.

Страница Юрия в запретной соцсети

Юрий на фоне памятника борцам за Советскую власть

Возможно, это действительно подкова для лошади

Юрий в военной форме

Судя по фотографиям Юрия, несмотря на маленький рост, он тоже решил присоединиться к боевикам. Последние фотографии мужчина публиковал в середине прошлого года, а на этот раз явно решил зарегистрироваться в TikTok. Настоящим хитом в соцсетях стало его фото в полном снаряжении со слишком большой каской. Здесь оккупант выглядит особенно мелким. Фотография набрала более 800 тысяч просмотров и множество забавных комментариев.

Люди шутят над мужчиной, являющимся фанатом "русского мира". Его сравнивают с "чмоней", минометным снарядом или ребенком.

Matt_horizon: "Оружие детям не игрушка".

"Оружие детям не игрушка". Очевидно: "Брелок на ключе".

"Брелок на ключе". Vip_Risovik: "Позывной "Небоскреб"".

"Позывной "Небоскреб"". Misha777: "Вы смеетесь, а у него труднее попасть".

"Вы смеетесь, а у него труднее попасть". Миша: "Мини Чмоня".

"Мини Чмоня". Алексей: "Ору, это что за снаряд — на 80 или 60?", – шутит Алексей, имея в виду, снаряд для миномета и миллиметры.

ViktoriiaZagorodniuk: "Зачем он миску на голову одел".

"Зачем он миску на голову одел". Wadim Wowk: " Лучший в садике".

Лучший в садике". Aaaannndddrrr: "Марио".

"Марио". Mishanya pay pay pay: "Он не маленький, просто холодно".

"Он не маленький, просто холодно". Sasha: "Прикинь, как он бегает".

Отметим, что, согласно российскому законодательству, в армию берут людей не ниже 150 см и весом не меньше 45 кг. То есть, если у Юрия рост 151 см, то его вполне могли бы призвать на службу.

Напомним, что в россии начали выдавать непростые повестки. В них сразу пишут об ограничительных мерах, которые грозят призывнику из-за неявки в военкомат. А вот на самом фронте активно умирают российские депутаты. Большинство ликвидированных российских парламентариев – это депутаты "Единой россии".