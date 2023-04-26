Укр

"Мини Чмоня": необычный боевик из Донецка насмешил сеть (видео)

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
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Юрий Филаретов Новость обновлена 26 апреля 2023, 15:57
Юрий Филаретов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дончанина сравнивают с "чмоней" — другим попавшим в плен жителем оккупированных территорий, ставшим мемом

Российские войска в течение всей войны поражают низким качеством снаряжения и бойцов. К примеру, в Крыму большое количество мобилизованных было старше 50 лет, а военный психолог вообще остался поражен состоянием пленных из россии и оккупированных украинских земель. Он назвал их несчастными и больными людьми. Но и среди такой массы есть бойцы, которые выделяются еще и своим ростом.

В соцсети TikTok появилась страница необычно низкого оккупанта. Человек среднего возраста и ростом около 120-150 см выложил здесь свои фотографии. У него есть большая футболка с буквой Z. Неизвестно, участвует ли он в боях на линии фронта, однако в военной форме с автоматом фотографируется регулярно.

Мы установили, что этого фаната "русского мира" зовут Юрий Филаретов. Мужчина живет в Донецке. Ведет активный образ жизни – занимается спортом, имеет семью, ребенка. Также в 2018 году он фотографировался с мужчиной по имени Эдуард Шустов, который сейчас воюет в армии рф.

Слева – Юрий Филаретов и Эдуард Шустов, фото справа – Эдуард Шустов в форме войск рф
Справа Эдуард Шустов уже в форме войск России

Юрий любит надевать голубую футболку с буквой Z, а еще разную советскую и российскую символику, которую часто постит у себя на странице в одной из запрещенных в Украине соцсетей.

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Страница Юрия в запретной соцсети
Юрий на фоне памятника борцам за Советскую власть
Юрий стоит на подкове в боевой позе
Возможно, это действительно подкова для лошади
Юрий в военной форме

Судя по фотографиям Юрия, несмотря на маленький рост, он тоже решил присоединиться к боевикам. Последние фотографии мужчина публиковал в середине прошлого года, а на этот раз явно решил зарегистрироваться в TikTok. Настоящим хитом в соцсетях стало его фото в полном снаряжении со слишком большой каской. Здесь оккупант выглядит особенно мелким. Фотография набрала более 800 тысяч просмотров и множество забавных комментариев.

Люди шутят над мужчиной, являющимся фанатом "русского мира". Его сравнивают с "чмоней", минометным снарядом или ребенком.

  • Matt_horizon: "Оружие детям не игрушка".
  • Очевидно: "Брелок на ключе".
  • Vip_Risovik: "Позывной "Небоскреб"".
  • Misha777: "Вы смеетесь, а у него труднее попасть".
  • Миша: "Мини Чмоня".
  • Алексей: "Ору, это что за снаряд — на 80 или 60?", – шутит Алексей, имея в виду, снаряд для миномета и миллиметры.
  • ViktoriiaZagorodniuk: "Зачем он миску на голову одел".
  • Wadim Wowk: "Лучший в садике".
  • Aaaannndddrrr: "Марио".
  • Mishanya pay pay pay: "Он не маленький, просто холодно".
  • Sasha: "Прикинь, как он бегает".

Отметим, что, согласно российскому законодательству, в армию берут людей не ниже 150 см и весом не меньше 45 кг. То есть, если у Юрия рост 151 см, то его вполне могли бы призвать на службу.

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Напомним, что в россии начали выдавать непростые повестки. В них сразу пишут об ограничительных мерах, которые грозят призывнику из-за неявки в военкомат. А вот на самом фронте активно умирают российские депутаты. Большинство ликвидированных российских парламентариев – это депутаты "Единой россии".

Теги:
#Донецк #Соцсети #Мобилизация #ДНР и ЛНР #TikTok