На Донеччині окупанти вдарили по лікарні: є загиблий та поранені (фото)

На місці досі шукають постраждалих

Російські окупанти у понеділок, 20 листопада, знову завдали удару по місту Селидове Покровського району Донецької області. Ворожі ракети поцілили у місцеву лікарню.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, близько 23:30 окупанти випустили по медичному закладу дві ракети "С-300".

За даними поліції Донецької області, внаслідок удару були пошкоджені 2 будівлі медзакладу, 1 людина загинула та 8 отримали поранення. Наразі триває розбір завалів, рятувальники та поліція шукають постраждалих.

Наслідки обстрілу лікарні

Селидове на мапі

Своєю чергою у прокуратурі Донецької області повідомили, що за даним фактом розпочате кримінальне провадження. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Крім того, за даними обласної поліції, за кілька хвилин після удару по лікарні ще дві ракети "С-300" росіяни спрямували на село Михайлівка, де влучили по території шахти. Внаслідок обстрілу загинув працівник підприємства, пошкоджено 4 будівлі, гаражі, 19 транспортних засобів та лінію електропередач.

Наслідки удару по шахті

Нагадаємо, російські війська зранку 20 листопада обстріляла автостоянку служби таксі у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули два водії.