Вибух чули по всьому місту: Запоріжжя зазнало російського обстрілу (оновлено)

Мешканців закликають перебуває у безпеці

У Запоріжжі пролунав гучний вибух, який було чути у всіх районах міста.

Як інформують моніторингові групи, йдеться про приліт балістичної ракети С-300, хоча в області раніше оголосили тривогу через наліт ударних безпілотників.

При цьому повідомляється також про те, що на правому березі Запоріжжя спостерігається активність ворожого дрона-розвідника, який займається коригуванням вогню. Тому місцевих мешканців закликали перебувати у безпечних місцях.

Інформації про руйнування поки не надходило, проте в місцевих каналах повідомляють, що приліт все ж таки був. Місцева влада офіційної інформації поки не надавала, про постраждалих теж нічого не відомо.

upd: Згідно з даними голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, тип ракети поки що встановлюється, проте інформації про постраждалих не надходило. Вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків.

Як повідомлялося раніше, останніми днями Україна часто зазнає ракетних і дронових обстрілів. Так, вдень вівторка, 21 листопада, окупанти ракетами обстріляли Одесу. Моніторингові групи повідомляли про запуск ракет повітряного базування.

Вранці 19 листопада російські окупанти також завдали удару по Херсону, через що постраждали п’ять мирних жителів, серед яких трирічна дівчинка.