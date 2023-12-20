З плюсом та опадами: якою буде погода у Буковелі на Різдво

Багато українців хочуть зустріти зимові свята на популярному курорті

У понеділок, 25 грудня 2023 року, відзначається Різдво Христове, адже Україна перейшла на новоюліанський календар, у зв’язку з чим змістилися дати багатьох свят. На популярному курорті Буковель на Івано-Франківщині буде досить тепло, а ще очікуються опади.

Вдень стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів, хоч вночі буде нульова температура. Увесь час буде хмарно, пише сайт Sinoptik.

У Буковелі на Різдво буде тепло та сніжно

На Різдво у Буковелі очікується мокрий сніг, який вдень перейде у дощ. Така погода буде до пізнього вечора.

Інший прогноз опубліковано на сайті Meteo. За даними синоптиків, у ніч на Різдво температура буде +3, а вдень ― на градус більше. Очікується хмарна погода, зі снігом та дощем.

У Буковелі очікується тепла погода 25 грудня

Погода в Буковелі на Новий рік

Згідно з прогнозом Meteo, ближче до кінця грудня ставатиме ще холодніше. На Новий рік ударять морози до -13 градусів. Ще холодніше буде у перші дні січня.

Прогноз погоди на Новий рік у Буковелі.

За попереднім прогнозом погоди, вночі 02.01.2024 вдарять морози до -23 градусів. Але у Буковелі швидко почне теплішати. Вже 3 січня вдень буде плюсова температура. Але ненадовго, адже морози повернуться вже наступного дня.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні на Різдво 25 грудня.