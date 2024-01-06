Розбито десятки машин: у Луцьку за годину сталося дві масштабні ДТП (фото)

Без постраждалих не обійшлося

У Луцьку через ожеледицю сталася масштабна ДТП, в якій зіткнулися 10 легкових автомобілів і маршрутка, а через годину сталася ще одна така ж аварія.

Як повідомляє Головне управління ДСНС Волинської області, аварія сталася на автомобільному мосту по вулиці Рівненській близько 18:30 суботи, 6 січня.

Згідно з інформацією рятувальників, поки що відомо про трьох постраждалих, але на щастя тяжчих наслідків вдалося уникнути. При цьому в поліції повідомили, що всіх постраждалих було доставлено до медичного закладу з легкими травмами для більш детального обстеження, їх життю нічого не загрожує.

ДТП на Рівненській

ДТП на Рівненській

ДТП на Рівненській

Цікаво також те, що згідно з даними місцевого видання VSN, аналогічна аварія сталася на проспекті Перемоги через годину після аварії на Рівненській вулиці. У другій ДТП зіткнулися близько 12 автомобілів.

За попередньою інформацією, причина зіткнення була такою самою — слизька дорога та недотримання безпечної дистанції.

ДТП на Перемоги

ДТП на Перемоги

Як повідомлялося раніше, у Києві п’яний водій збив жінку на пішохідному переході, після чого втік з місця події. Постраждалу госпіталізували із численними травмами, а водія оперативно затримали.