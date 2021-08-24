Лібералізація або санкції? Генерал розповів, яким шляхом піде Афганістан і як це відіб’ється на Україні

Генерал Василь Богдан спрогнозував, за якими сценаріями може розвиватися ситуація в захопленому талібами Афганістані

Влада Афганістану, які очолювали країну до захоплення талібами, заявили про масові викрадення дітей і літніх людей. Таліби нібито використовують їх в якості "живого щита". Нагадаємо, що після виведення США та союзних військ з Афганістану "Талібан" захопив контроль над цією країною.

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів "Телеграфу", чому виведення військ західної коаліції з Афганістану — нормальний процес, а також — як ситуацію проти України може використовувати Росія.

"У міжнародному вимірі ситуація виглядає досить спірно. З одного боку, наближається до завершення громадянська війна в Афганістані. І хоч владу там практично захопили таліби, які належать до радикальної гілки ісламу і намагатимуться змушувати всіх жити за законами шаріату, деякі їхні заяви дають підстави говорити, що вони можуть лібералізуватися. І якоюсь мірою внести корективи в те, що свого часу привело їх до поразки й вигнало в далекі гори Афганістану ", — зазначає Василь Богдан.

Те, що США та інші члени НАТО вивели війська з Афганістану, він вважає нормальним явищем.

"Як би ми не ставилися до цього рішення, долю кожної нації повинна вирішувати сама ця нація, — пояснює генерал свою позицію — Від того, чи зроблять таліби, а також інші жителі Афганістану, відповідні висновки, чи будуть долучатися до цивілізаційних цінностей або стануть і далі закопувати себе в жахливі норми радикального ісламу, багато в чому залежить майбутнє і "Талібану", і Афганістану. А ситуація там непроста. у Панджшерській долині є рух, яке протидіє талібам. Вони відмовилися здаватися. І це сили, які свого часу за підтримки США вели активну боротьбу проти "Талібану". Що в підсумку призвело до того, до чого призвело: таліби змушені були покинути Кабул і основні провінції, відійшовши на довгий час від управління країною".

Важливим для Центральної та Середньої Азії, як, втім, для всього світу, Василь Богдан вважає те, чи відновлять таліби співпрацю з ІДІЛ, з колишніми та нинішніми діючими представниками Аль-Каїди. Чи будуть їх терористичні табори на території Афганістану.

"Якщо це станеться, безумовно, будуть санкції з боку світової спільноти, яке зараз визначається — чи вести діалог з нової афганською владою. Британія, наприклад, вже зараз виступає за посилення санкцій проти талібів. І це зрозуміло: свого часу Британія вела без успіху дві війни, намагаючись колонізувати Афганістан. Країну, яка, як з’ясувалося, має чималі поклади корисних копалин, рідкісних металів, золота і так далі. А тому боротьба там йде не тільки за ідеологію, а й за ресурси", — підкреслює генерал.

Генерал-лейтенанг Василь Богдан

На його думку, для України фактор певної співпраці талібів з Росією може мати певні наслідки.

"РФ намагається певною мірою відновити свій вплив в Афганістані. На відміну від західних країн, посольство вона не відкликала. Як і Китай з Пакистаном. Ситуацію, яка склалася в Афганістані, коли визнані світом терористичними організації (як "Талібан") можуть перемогти й прийти до влади, РФ вустами високопоставлених чиновників, намагається використовувати проти України. Зокрема, запускає наративи, що нібито Україна очікує афганізація. Що рано чи пізно наша країна буде розколота, що на неї чекає доля Афганістану. Навіть проводити паралелі між талібами й терористичними ОРДЛО. Кремль традиційно намагається дестабілізувати Україну, дискредитувати її в очах світової спільноти. Деморалізувати українське суспільство з метою підірвати віру в можливості ЗСУ, державних інституцій — ефективно протидіяти як збройної агресії РФ, та і терористичним ОРДЛО", — зазначає Василь Богдан.

Водночас, за його словами, турбуватися варто якраз таки Росії. У ній чимало радикалізму, в тому числі ісламського, в тому числі — в Чечні.

"Недарма Кадиров занепокоївся. Цей факт важливий і на перспективу актуальний і злободенне для Росії, — вважає генерал. — І вони над цим повинні думати, а не намагатися все це якось трансформувати на Україну".

Позиція міжнародної спільноти щодо Афганістану однозначна, зазначає Василь Богдан. Якщо нова влада цієї країни стане на шлях підтримки міжнародного тероризму, будуть вводити драконівські шаріатські закони, які будуть зневажати права і свободи людей, то США і їх союзники застосують серйозні санкції. І зроблять все, щоб ситуація була врегульована відповідно до цінностей, які сповідує цивілізований світ.

"Україна має потужних союзників. І не має підстави серйозно хвилюватися, що у нас можуть проходити якісь неприємні процеси, з оглядкою на присутність ісламського фактора. В Україні він є цивілізованим, а не радикальним, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. А тому я не бачу загроз", — сказав генерал.

Як ситуація в Афганістані може відбитися на Україні, "Телеграфу" розповів експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з якими труднощами зіткнулися українські військові під час евакуації людей з Афганістану.