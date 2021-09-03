"Талібан" розраховує на гроші Китаю: що це значить?

За допомогою Китаю таліби боротимуться за економічне відродження Афганістану, заявив Забіхула Муджахід в інтерв’ю італійській газеті.

Представник Талібану Забіхула Муджахід заявив італійській газеті "La Repubblica" в четвер, 2 вересня, що після виведення іноземних військ з Афганістану та захоплення країни, угруповання буде покладатися в першу чергу на фінансування з Китаю.

Тема фінансування Талібану для подальшого управління Афганістаном цікава багатьом спостерігачам і міжнародним ЗМІ. Недавня стаття на сайті "Aljazeera" піднімає завісу таємниці в цьому делікатному питанні. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Талібан захопив контроль над столицею Афганістану, Кабулом, 15 серпня, коли уряд країни, який підтримується Заходом, втік. Таким чином було покладено край 20-річній війні, що супроводжується побоюваннями економічного колапсу і загального голоду.

Після безладного виведення іноземних військ з аеропорту Кабула в останні тижні західні держави різко обмежили свої виплати допомоги Афганістану.

"Китай є нашим найважливішим партнером і являє собою фундаментальну і виняткову можливість для нас, тому що він готовий інвестувати і відновлювати нашу країну", — сказав представник талібів в інтерв’ю.

Він сказав, що "Новий Шовковий шлях" — інфраструктурна ініціатива, за допомогою якої Китай хоче збільшити свій глобальний вплив за рахунок відкриття торгових шляхів — був високо оцінений талібами.

В країні є " багаті мідні рудники, які завдяки китайцям можна знову ввести в лад і модернізувати. Крім того, Китай — це наш пропуск на ринки всього світу".

Муджахід також підтвердив, що в майбутньому жінкам буде дозволено продовжити навчання в університетах. Він сказав, що жінки зможуть працювати медсестрами, в поліції або помічниками в міністерствах, але виключив, що будуть жінки-міністри.

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Афганістану відчайдушно потрібні гроші, і Талібан навряд чи отримає швидкий доступ до активів афганського центрального банку на суму близько 10 мільярдів доларів, які в основному знаходяться за кордоном.

Раніше на цьому тижні глава Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш попередив про насування "гуманітарної катастрофї" в Афганістані і закликав країни надати надзвичайне фінансування, оскільки сильна посуха і війна змусили тисячі сімей покинути свої домівки.

Гутерріш висловив "серйозну заклопотаність гуманітарною і економічною кризою в країні, яка поглиблюється", додавши, що економічна ситуація в країні ось-ось впаде.

"Зараз як ніколи афганські діти, жінки і чоловіки потребують підтримки і солідарності з боку міжнародного співтовариства", — сказав він в заяві у вівторок, звернувшить з проханням про фінансову підтримку з боку країн-членів ООН.

"Я закликаю всі держави-члени перейнятися проблемами народу Афганістану в його найважчий час. Я закликаю їх надати своєчасне, гнучке і всебічне фінансування", — сказав генеральний секретар ООН.

Представник ООН Стефан Дужаррік сказав, що нинішній гуманітарний заклик ООН на суму 1,3 мільярда доларів для Афганістану профінансований лише на 39%.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Афганістану передрекли серйозні гуманітарні проблеми через "Талібану".