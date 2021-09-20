Ще одна смертельна стрілянина: чоловік відкрив вогонь по п’ятьом приставам (відео)

54-річний чоловік, якого хотіли виселити, розлютився, взяв рушницю і вистрілив у 5 осіб

У Казахстані по сусідству з РФ, де 20 вересня вранці 18-річний студент Пермського університету убив у своєму вузі 8 осіб і ще 24-х поранив, також сталася смертельна стрілянина. В Алмати місцевий житель убив трьох судових виконавців, які прийшли його виселяти.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

Відомо, що правоохоронці діяли за рішенням суду, проте 54-річний чоловік дуже розлютився і дістав рушницю. Він застрелив трьох, і поранив ще двох людей — судових виконавців, дільничного і співробітників ДЧС.

Відомо, що стрілка затримали.

Нагадаємо, що 20 вересня в вузі Пермі загинуло 6 осіб, ще 24 постраждали. У живих залишився і 18-річний стрілець, який знаходиться в критичному стані в реанімації на ШВЛ. У нього поранені обидві ноги, грудна клітка і живіт.

Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.

Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.

Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.