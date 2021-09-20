Ще одна смертельна стрілянина: чоловік відкрив вогонь по п’ятьом приставам (відео)
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54-річний чоловік, якого хотіли виселити, розлютився, взяв рушницю і вистрілив у 5 осіб
У Казахстані по сусідству з РФ, де 20 вересня вранці 18-річний студент Пермського університету убив у своєму вузі 8 осіб і ще 24-х поранив, також сталася смертельна стрілянина. В Алмати місцевий житель убив трьох судових виконавців, які прийшли його виселяти.
Про це повідомляють Телеграм-канали.
Відомо, що правоохоронці діяли за рішенням суду, проте 54-річний чоловік дуже розлютився і дістав рушницю. Він застрелив трьох, і поранив ще двох людей — судових виконавців, дільничного і співробітників ДЧС.
Відомо, що стрілка затримали.
Нагадаємо, що 20 вересня в вузі Пермі загинуло 6 осіб, ще 24 постраждали. У живих залишився і 18-річний стрілець, який знаходиться в критичному стані в реанімації на ШВЛ. У нього поранені обидві ноги, грудна клітка і живіт.
Раніше ми показували момент ліквідації пермського стрілка, який потрапив на відео.
Також нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, кого першим поранив і вбив 18-річний Тимур Бекмансуров з турецького дробовика.
Крім того, ми писали, що в мережі з’явився лист стрілка, в якому він заявив, що дана атака не є терактом.
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