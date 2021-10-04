Що таке "Досьє Пандори" і які секрети воно розкриває: погляд світових ЗМІ

Документи, що потрапили в руки журналістів, розповідають про те, хто з політиків і де має офшорні компанії

Набирає обертів черговий скандал, пов’язаний з документами, які потрапили в руки журналістського розслідування. Ці документи отримали назву "Досьє Пандори" і свідчать про тіньові оборудки багатьох впливових людей світу.

Недавня стаття на сайті The Guardian знайомить читача з тим, що таке "Досьє Пандори" і яку ж інформацію зазначено у ньому.

Секретні операції і приховані активи деяких з найбагатших і найвпливовіших людей світу були розкриті в найбільшому в історії витоку офшорних даних.

Вони проливають світло на таємні офшорні справи 35 світових лідерів, включаючи нинішніх і колишніх президентів, прем’єр-міністрів і глав держав. Вони також розповідають про таємні фінанси понад 300 інших державних посадових осіб, таких як міністри, судді, мери і військові генерали в більш ніж 90 країнах.

У цих даних фігурують понад 100 мільярдерів, а також знаменитості, рок-зірки і бізнес-лідери. Багато хто використовує підставні компанії для зберігання предметів розкоші, таких, як нерухомість і яхти, а також для зберігання банківських рахунків в режимі інкогніто.

"Досьє Пандори" розкриває внутрішній устрій того, що є тіньовим фінансовим світом, надаючи рідкісне вікно в приховані операції глобальної офшорній економіки.

Що таке "Досьє Пандори"?

"Досьє Пандори" — це найбільше в історії сховище витоків даних, які розкривають таємницю податкової гавані. Вони відкривають рідкісне вікно в прихований світ офшорних фінансів, проливаючи світло на фінансові секрети деяких з найбагатших людей світу.

Файли просочилися в Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ). Представники консорціуму поділилися доступом з Guardian, BBC та іншими ЗМІ по всьому світу. В цілому сховище складається з 11,9 млн файлів, що відносяться в цілому до 14 офшорних постачальників послуг, загальним обсягом 2,94 терабайта інформації. Це робить його більшим за обсягом, ніж "Документи Панами", оприлюднені в 2016 році, і "Райський документи" 2017 року. Це були два попередні скандальні витоки інформації про офшори.

Звідки взялося "Досьє Пандори"?

ICIJ, некомерційна журналістська організація з Вашингтона, округ Колумбія, не визначає джерело витоку документів. Щоб полегшити глобальне розслідування, ICIJ надала віддалений доступ до документів журналістам з 117 країн, в тому числі репортерам Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline і Австралійської радіомовної корпорації. У Великобританії розслідування ведуть Guardian і BBC Panorama.

Що таке офшорний постачальник послуг?

14 офшорних постачальників послуг, у яких стався витік інформації, надають корпоративні послуги приватним особам або компаніям, які прагнуть вести офшорний бізнес. Їхні клієнти зазвичай прагнуть непомітно створювати компанії або трасти в слабо регульованих податкових областях, таких як Британські Віргінські острови (БВО), Панама, острови Кука і американський штат Південна Дакота.

Компанії, зареєстровані в офшорі, можуть використовуватися для зберігання таких активів, як нерухомість, літаки, яхти, а також інвестицій в акції та акції. Тримаючи ці активи в офшорній компанії, можна приховати від решти світу особистість людини, якій вони фактично належать.

Чому люди переводять гроші в офшори?

Зазвичай це робиться з причин оподаткування, секретності або регулювання. Офшорні юрисдикції, як правило, не мають податків на прибуток фізичних осіб або податків на прибуток корпорацій, що робить їх потенційно привабливими для заможних людей і компаній, які не хочуть платити податки в своїх країнах.

Хоча це сумнівно з моральної точки зору, але таке ухилення від сплати податків може бути законним. Офшорні юрисдикції також, найчастіше, дуже секретні і публікують мало або взагалі не публікують інформацію про зареєстровані там компанії або трасти. Це може зробити їх корисними для злочинців, тих, хто ухиляється від сплати податків або відмиває гроші, кому необхідно приховати гроші від податкових або правоохоронних органів.

Вірно також і те, що люди в корумпованих або нестабільних країнах можуть використовувати офшорних провайдерів, щоб вивести свої активи за межі досяжності репресивних урядів або кримінальних супротивників, які можуть спробувати захопити їх або спробувати обійти обмеження в твердій валюті. Інші можуть піти в офшор з причин спадщини або майнового планування.

Чи всі, хто згадується у "Досьє Пандори", зробили щось погане?

Ні. Переміщення грошей в офшор само по собі не є незаконним, і є законні причини, за якими деякі люди це роблять. Не всі, кого називають в "Досьє Пандори", підозрюються у злочинах. Але багато хто з них можуть бути звинувачені в широкому спектрі проступків: від морально сумнівного до потенційно злочинного.

"Досьє Пандори" являє собою останню — і найбільшу за обсягом даних — серію великих витоків фінансових даних, що трясли офшорний світ з 2013 року.

Кого ж стосується "Досьє Пандори"?

Деякі багаті люди і компанії ховають свої активи в офшорах, щоб уникнути сплати податків в своїх країнах, і ця діяльність, за оцінками експертів, обходиться урядам в мільярди недоотриманих доходів.

Серед інших в "Досьє Пандори" згадується правитель Йорданії, король Абдалла II, який, як показують документи, створив секретну імперію нерухомості вартістю 100 млн. доларів, що охоплює Малібу, Вашингтон і Лондон. Король Йорданії відмовився відповідати на конкретні запитання, але сказав, що немає нічого поганого в тому, що він володіє нерухомістю через офшорні компанії. Йорданія, як виявилося, заблокувала сайт ICIJ в неділю, за кілька годин до публікації "Досьє Пандори".

Документи також свідчать про те, що правляча в Азербайджані сім’я Алієвих за останні роки продала британську нерухомість на суму близько £ 400 млн. Один з них об’єктів був проданий короні королеви, яка в даний час з’ясовує, як вона змогла заплатити 67 млн фунтів стерлінгів компанії, яка діяла як прикриття для сім’ї, регулярно обвинуваченій в корупції.

"Досьє Пандори" також загрожує політичними потрясіннями двом лідерам Європейського союзу. Прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш, у якого на цьому тижні мають відбутися вибори, стикається з питаннями про те, чому він використовував офшорну інвестиційну компанію для придбання замку на півдні Франції вартістю 22 млн. доларів. Він відмовився прокоментувати це питання.

А на Кіпрі, який сам є сумнівним офшорним центром, президента Нікоса Анастасіадіса можуть попросити пояснити, чому заснована ним юридична фірма була звинувачена в приховуванні активів скандального російського мільярдера за підставними власниками компаній. Фірма заперечує будь-які правопорушення, а президент Кіпру каже, що перестав брати активну участь в її справах після того, як став лідером опозиції в 1997 році.

Не всі, хто названий на "Досьє Пандора", звинувачуються в правопорушеннях. У файлах, що містяться у витоку, йдеться про те, що Тоні і Чері Блер заощадили 312 тис фунтів стерлінгів на податках на нерухомість, коли придбали лондонську будівлю, яка частково належала родині відомого Бахрейнського міністра.

Колишній прем’єр-міністр і його дружина купили офіс вартістю 6,5 млн. фунтів стерлінгів в Мерілебон, придбавши офшорну компанію на Британських Віргінських островах (БВО). Хоча цей крок не був незаконним, і немає ніяких доказів того, що Блейр активно намагався уникнути податків на нерухомість, угода підкреслює лазівку, яка дозволила багатим власникам нерухомості не платити податок, звичайний для звичайних британців.

Витік записів наочно ілюструє центральну координуючу роль, яку відіграє Лондон в каламутному світі офшорів.

У витоку також фігурує Володимир Зеленський, який був обраний президентом України в 2019 році, пообіцявши очистити економіку своєї країни від корупції і впливу олігархів. Під час передвиборної кампанії Зеленський передав свої 25% акцій в офшорній компанії близькому другові, який зараз працює головним радником президента. Зеленський відмовився від коментарів, і невідомо, чи залишається він дійсним власником своєї частки в цій компанії.

Стаття, що вийшла на сайті "Süddeutsche Zeitung", також пише про політиків у всьому світі, які стверджували про те, що хочуть боротися з корупцією і ухиленням від податків.

"Досьє Пандори" повідомляє про широкий спектр шахраїв, знаменитостей і спекулянтів. Але особливе місце займають подробиці операцій понад 300 політиків та офіційних осіб з майже 100 країн, включаючи 35 діючих або колишніх глав держав і урядів.

З міркувань захисту джерел ані Міжнародний консорціум журналістських розслідувань, ані "Süddeutsche Zeitung" не пропонують ніякої додаткової інформації про походження останнього витоку. У великій мірі це обумовлено тим, що багато документів пов’язані із злочинною діяльністю. В них міститься докладна інформація про компанії, що займаються наданням офшорних послуг у Великобританії, які використовував мафіозі Раффаеле Амато. Він пов’язаний як мінімум з дванадцятьма вбивствами.

Звичайний громадянин мало що втратив в тіньовій ніші фінансового світу; сюди стрибає звичайний мультимільйонер або навіть мільярдер.

Тут слід ще раз зазначити: бізнес в податкових притулках не заборонений, і багато угод і інвестиції, що згадуються у витоку, здаються абсолютно законними. Це стає незаконним, наприклад, якщо оподатковуваний дохід, зареєстрований в податкових притулках, не повідомляється в місцеву податкову інспекцію. Перевірити це, в свою чергу, для ЗМІ навряд чи можливо.

Зовсім інше питання: наскільки доречні законні схеми економії податків?

Раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський також виявився в списку власників офшорів незважаючи на декларовану боротьбу з олігархами і корупцією.